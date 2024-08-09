ميزات مذهلة في واتساب الاخضر.. تعرف على مميزات التطبيق وما هي العيوب الموجودة في واتساب الاخضر

يعتبر واتساب الأخضر من أفضل تطبيقات الواتس اب المميزة التي يفضلها العديد من المستخدمين، حيث أنها من أهم تطبيقات التواصل الاجتماعي التي يتيح لك التواصل مع كافة الأشخاص من جميع انحاء العالم بدون قيود نهائيا، ويتميز التطبيق الهاتف بالعديد من المزايا الهامة، سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

مميزات واتساب الاخضر

يرغب العديد من المستخدمين التعرف على أهم مميزات واتساب الأخضر قبل الاستخدام وقد تم التأكيد بأنه يتسم بالعديد من المزايا سنتعرف عليها في السطور التالية:

يعتبر من أكثر التطبيقات التي يمكن تثبيته على الهاتف الخاص بك والاستمتاع به بشكل مجاني بدون قيود نهائيا.

يتميز التطبيق بأنه يمكن الاستمتاع بمزايا عديدة في الشات منها الرسائل الذاتية الاختفاء التي تختفي تماما بعد قرائتها.

يمكن العمل على حفظ الصور والفيديوهات على الهاتف الخاص بك فور مشاهدتها.

يساعدك على قراءة كافة الرسائل في المجموعات المختلفة المشترك بها.

يمكن من خلال التطبيق نسخ جزء من الرسالة الخاصة بك، ويمكن العمل على منشن في الرسائل لدى المرسل إليه.

ما هي عيوب واتساب الاخضر

على الرغم من أن تطبيق الواتساب يتسم بالعديد من المزايا إلا أنه يوجد به بعض العيوب التي يمكن أن تكون سيئة لدى الجميع، ويتساءل البعض على أهم هذه العيوب وهي كالتالي: