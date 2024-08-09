“الهيئة العليا للحج والعمرة“ تعلن فتح باب التقدم لـ تعديل استمارة الحج 2025 بوابة أور

تعلن الهيئة العليا للحج والعمرة بقرار ينبأ جميع الحجاج الذين لا يحملون البطاقة الموحدة أنهم الأن يمكنهم وبكل سهوله تحديث بياناتهم عبر المنصة الإلكترونية لبوابة أور، وذلك بهدف الاستفادة من جميع الخدمات الرقمية الجديدة التي تقدمها الهيئة وذلك من ضمن الجهود التي تقوم بها الحكومه العراقيه للتحول الرقمي.

كيفية تقديم تعديل استمارة الحج 2024

في يوم الجمعه الذي يوافق يوم 9 من شهر اغسطس قامت الهيئه العليا للحج والعمره 2024 بالاعلان عن الطريقه الصحيحه لتعديل استماره الحج عبره الانترنت وذلك من خلال بوابه اور ولكن اولا يجب التاكد من التفاصيل الثلاثه الذكر:

يتم التقديم لتعديل استمارة الحفظ عبر الرابط التسجيل المجاني المتاح لكل المحافظات.

يجب العلم انه سوف تغلق التعديلات مع الساعة 10:00 صباحا وذلك بتوقيت عاصمة بغداد العراقية.

قامت الهيئة ايضا بالاعلان انه سوف يتم اغلاق باب التعديل في يوم الثلاثاء الموافق 13 من شهر اغسطس 2024.

اشتراطات التقديم على الحج عبر بوابة أور

كما ان الهيئه العليا للحج والعمره قامت بوضع بعض الشروط التي يجب ان يستوفيها المتقدم على بوابه الحج عام 1446 وهذه الشروط تتسلسل في: