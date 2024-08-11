“أختار كُليتك بنفسك” مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية 2024.. للشعبتين العلمي والأدبي

بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية في جمهورية مصر العربية الأسبوع الماضي، أصبح الطلاب في حالة ترقب وتطلع لتنسيق الجامعات، وبداية الطريق للحياة الجامعية، وأعلنت المعاهد الأزهرية في المؤتمر الصحفي الأخير الذي أقيم الأسبوع الماضي للإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2024 أن نسبة النجاح لهذا العام بلغت 50.5%.

تنسيق الثانوية الأزهرية

المؤشرات التقريبية لتنسيق الثانوية الأزهرية لعام 2024 وفقا لنتيجة التنسيق العام الماضي جاءت كالتالي:-

الكليات العلمية للبنين والبنات:

كلية الطب جامعة الأزهر بالقاهرة تقبل من 96.15%

كلية طب الاسنان بالقاهرة تقبل من 94.62%

كلية الهندسة بالقاهرة تقبل من 90.92 %

كلية الصيدلة بالقاهرة تقبل من 93.38 %

كلية الهندسة بنين بقنا تقبل من 89.85 %

كلية الطب بدمياط تقبل من 95.38 %

كلية الطب بأسيوط تقبل من 94.77 %

الكليات الأدبية

تقبل (كلية اللغات والترجمة تخصص عام) من 59.21%

تقبل (كلية الإعلام) من 80.32%

تقبل (كلية شريعة وقانون باللغة الإنجليزية بمصروفات) من 71.43 %

كلية (التجارة تخصص عام) بالقاهرة تقبل من 66.03 %

كلية (التربية الرياضية) بالقاهرة تقبل من 60.32 %

كلية (أصول الدين تخصص عام) القاهرة تقبل من 58.89 %

كلية (اللغة العربية تخصص عام) تقبل من 55.24 %

معهد (معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون) بالقاهرة تقبل من 59.37 %.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق الأزهر 2024

يمكن للطالب الاستعلام عن نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية الأزهرية 2024 إلكترونيا، وذلك عبر الخطوات التالية:-