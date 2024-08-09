بادر بالتسجيل للحصول على منحة البطالة في تونس 300 دينار من الموقع هنا “social.gov.tn”

يقوم العديد من المواطنين بالبحث حول موضوع منحة البطالة في تونس 300 دينار لما لها من أهمية كبرى وخاصة للعاطلين عن العمل بها، كما تُعتبر منحة البطالة من المبادرات الاجتماعية الهامة التي تعمل الحكومة التونسية على تقديمها لهم، لدعم فئات معينة من المواطنين، وخاصة العاطلين منهم عن العمل، والتفاصيل كاملة حول موضوع منحة البطالة بتونس وأيضاً طريقة الاستعلام عنها جاءت هنا في هذا المقال.

منحة البطالة في تونس 300 دينار

منحة البطالة في تونس تم تحديد قيمتها لتصبح حوالي ثلاثمائة دينار بصفة شهرية، كما يتم صرفها لمدة ستة أشهر مع قابليتها للتجديد، ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة التونسية المستمرة لتطوير منحة البطالة وزيادة قاعدة المستفيدين منها، وتشمل هذه الجهود زيادة قيمة المنحة، ورفع سن الاستفادة منها وزيادة مدة صرفها، بالإضافة إلى ذلك، قامت الحكومة بوضع شروطاً صارمة لضمان فعالية هذه المنحة، مثل قيامها بإلزام المستفيدين بالبحث عن عمل، والمشاركة في التدريب المهني وبرامج التأهيل.

خطوات التسجيل في منحة البطالة بتونس 2024

يمكنكم بكل سهولة معرفة خطوات التسجيل في منحة البطالة بتونس عبر اتباع بعض الخطوات الكاملة كما تشمل الآتي: