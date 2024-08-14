شروط التسجيل في دبلوم التأهيل التربوي في سلطنة عمان 2024.. والمستندات المطلوبة

يُعتبر برنامج دبلوم التأهيل التربوي فرصة متميزة لإعداد الكوادر التعليمية في سلطنة عمان، حيث يهدف إلى تأهيل خريجي الجامعات من التخصصات غير التربوية للعمل في سلك التدريس، ويعد هذا البرنامج مصمم خصيصاً لتلبية احتياجات وزارة التربية والتعليم من المدرسين في التخصصات التربوية، وقد تم تخصيص 4500 مقعد للبرنامج، منها 1500 مقعد ممول من وزارة العمل، يتم اختيارهم بناءً على درجات الطلاب وفقاً للمفاضلة المعلنة، مع تقديم راتب شهري قدره 150 ريالاً عمانياً خلال فترة البرنامج التي تمتد لتسعة أشهرلهذا العام الجاري، بالإضافة إلى ذلك يتاح 3000 مقعد للدراسة على النفقة الخاصة، حتى يوفر للمتقدمين خيارات متعددة لدخول المجال التعليمي والتطوير المهني في القطاع التربوي.

شروط التسجيل في دبلوم التأهيل التربوي

حددت وزارة التعليم العالي في سلطنة عمان مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب تحقيقها للتسجيل في برنامج دبلوم التأهيل التربوي، والتي تشمل ما يلي:

يجب على المتقدمين أن يحققوا شروط الالتحاق المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم العمانية.

يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة البكالوريوس من إحدى المؤسسات التعليمية في سلطنة عمان، أو أن تكون الشهادة معادلة إذا حصل عليها من خارج السلطنة، في تخصصات مثل اللغة العربية، الإنجليزية، تقنية المعلومات، الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، أو الدراسات الاجتماعية.

يجب أن يكون الحد الأدنى لمعدل التخرج في نظام التقديرات 3.2 لقبول المتقدمين في البرنامج.

يشترط أن لا يتجاوز عمر المتقدم 40 سنة في العام الدراسي الذي يتقدم فيه.

يجب أن يتمتع المتقدم باللياقة الصحية اللازمة، مع إرفاق طلب التسجيل بتقرير طبي يثبت لياقته الصحية للتدريس في السلطنة.

يجب أن ينجح المتقدم في اختبار القبول التخصصي بنسبة لا تقل عن 60%.

بالنسبة لتخصصات اللغة الإنجليزية، يشترط تقديم شهادة IELTS بمستوى لا يقل عن 6 أو TOEFL بدرجة 550، على أن تكون الشهادة صادرة من إحدى الدول الناطقة باللغة الإنجليزية أو من إحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة داخل السلطنة خلال آخر سنتين.

يجب على المتقدم اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح.

المستندات المطلوبة للتقديم دبلوم التأهيل التربوي

للتقديم على دبلوم التأهيل التربوي في سلطنة عمان، يجب رفع المستندات التالية: