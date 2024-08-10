رابط التسجيل.. موعد بدء التسجيل في المرحلة الثانية في سكنات عدل 3 وخطوات التسجيل إلكترونيا

بعد إتمام تسجيل المرحلة الأولى من برنامج سكنات عدل أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره في الجزائر عن موعد بدء تسجيل المرحلة الثانية من سكنات عدل 3 لعام 2024، جاء هذا الإعلان بعد النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى والتي نالت إعجاب المواطنين الجزائريين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية عبر برنامج سكنات عدل، وتجدر الإشارة إلى أن تسجيل المرحلة الأولى انطلق يوم الجمعة 5 يوليو 2024 ولاقى إقبال واسع والذي تجاوز عدد المسجلين مليون شخص.

موعد بدء التسجيل في المرحلة الثانية في سكنات عدل 3

حتى الآن لم تعلن وزارة السكن والعمران عن موعد استئناف المرحلة الثانية لتسجيل سكنات عدل 3 ومع ذلك أكدت الوزارة أنها بصدد مراجعة طلبات المرحلة الأولى، لتصفية الطلبات غير المستوفية للشروط وتحديد عدد المستحقين الفعليين للوحدات السكنية، وأوضحت الوزارة أن التسجيل في المرحلة الثانية سيفتح بعد إتمام مراجعة الطلبات من المرحلة الأولى التي انتهت في 18 يوليو الماضي.

خطوات التسجيل في المرحلة الثانية من سكنات عدل 3

عند إعلان وكالة عدل عن بدء التسجيل للمرحلة الثانية في برنامج سكنات يجب على المتقدمين استيفاء جميع الشروط، والإجراءات للحصول على وحدة سكنية لضمان تخصيص الشقق للأشخاص المستحقين وإليك خطوات التسجيل بالتفصيل: