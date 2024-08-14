كيفية تجديد جواز السفر الاماراتي 2024 ومتطلبات تجديد جواز السفر

يُعتبر جواز السفر الإماراتي من أقوى جوازات السفر في العالم، فقد حافظ جواز السفر الإماراتي على مكانته المرموقة عالميًا، يتيح جواز السفر الإماراتي لحامليه دخول 153 دولة، منها 99 دولة دون الحاجة لتأشيرة مسبقة، و54 دولة بتأشيرة إلكترونية أو عند الوصول إلى المطار، ويعكس هذا التميز القوة العالمية لجواز السفر الإماراتي وقدرته على تسهيل السفر لمواطنيه في شتى أنحاء العالم.

تجديد الجواز السفر الإماراتي

أتاحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في دولة الإمارات العربية المتحدة إمكانية تجديد جواز السفر الإماراتي المنتهي الصلاحية عبر موقعها الإلكتروني أو من خلال تطبيق ICP UAE Smart، بينما يمكن لبعض الحالات الخاصة تقديم طلب التجديد عبر مراكز سعادة المتعاملين، ويُشترط استخدام الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر المنصات الرقمية للهيئة لبقية المتعاملين.

كيفية تجديد جواز السفر الاماراتي الكترونيا

يمكنك تقديم طلب تجديد جواز السفر الإماراتي بكل سهولة عبر موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ الإلكتروني باتباع الخطوات التالية:

توجه إلى صفحة تجديد جواز السفر.

اضغط على الرابط الموجود في الصفحة للوصول إلى نموذج الطلب.

قم بالتسجيل وإنشاء هويتك الرقمية إذا لم تكن قد قمت بذلك مسبقًا.

إذا كنت قد سجلت مسبقًا، يمكنك الدخول مباشرة إلى الخدمات الإلكترونية.

حدد خدمة تجديد الجواز من القائمة المتاحة.

اختر الشخص الذي ترغب في تجديد جواز سفره.

حدد “تجديد الجواز” من قائمة أسباب إصدار الجواز.

تحقق من صحة البيانات المسترجعة وإجراء أي تعديلات إذا لزم الأمر.

قم بدفع الرسوم المطلوبة عبر الوسائل المتاحة.

استلم جواز السفر من شركة التوصيل المعتمدة بعد إتمام عملية التجديد.

متطلبات تجديد جواز السفر الإماراتي

تشمل متطلبات تجديد جواز السفر الإماراتي إلكترونيًا توفير صورة شخصية حديثة وفقاً للمعايير التالية: