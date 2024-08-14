شروط تمديد الزيارة العائلية المتعددة في السعودية 2024.. وزارة الداخلية السعودية توضح

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تمديد خدمة الزيارة العائلية المتعددة لعام 2024، مؤكدةً أنه يمكن لجميع المقيمين في المملكة الآن الاستفادة من هذه الخدمة إلكترونيًا بالكامل عبر منصة أبشر، وتتيح هذه الخدمة للمقيمين تجديد تصاريح الزيارة العائلية بأسلوب سهل وسريع، حتى يعكس التزام المملكة بتوفير حلول إلكترونية متقدمة تسهم في تسهيل الإجراءات الإدارية، ويندرج تحت هذه الخدمة مجموعة من الضوابط والشروط المحددة التي يجب على المتقدمين الالتزام بها لضمان الموافقة على تمديد الزيارة.

شروط تمديد الزيارة العائلية المتعددة

لتمديد الزيارة العائلية المتعددة لعام 2024 في المملكة العربية السعودية، يجب الالتزام بالشروط التالية:

يجب أن تكون التأشيرة التي يتم طلب تمديدها سارية المفعول.

في حال كانت التأشيرة على وشك الانتهاء، يجب أن يكون متبقياً على صلاحيتها أسبوع واحد أو أقل لتتمكن من تقديم طلب التمديد.

يشترط على الزائر عدم ارتكاب أي مخالفات مرورية أثناء إقامته في المملكة.

يجب أن يكون سجل الزائر خالياً من المخالفات لضمان الموافقة على التمديد.

يجب أن يكون الزائر موجوداً ضمن حدود المملكة العربية السعودية في الوقت الذي يتم فيه تقديم طلب التمديد

يشترط أن يكون لدى الزائر جواز سفر ساري المفعول، حيث يعد من الشروط الأساسية لاستكمال إجراءات التمديد.

يجب دفع كافة رسوم الزيارة العائلية المتعددة المطلوبة بشكل كامل.

لا يمكن أن يتجاوز مجموع مدة التمديد 180 يوماً، مع وجود استثناء للجنسية السورية فقط.

أن يتم طلب التمديد حصراً من قبل الزائر نفسه.

تقديم طلب التمديد قبل ستة أيام من انتهاء التأشيرة أو بعد ثلاثة أيام فقط من انتهائها.

متطلبات تمديد الزيادة العائلية

لتمديد الزيارة العائلية المتعددة لعام 2024، يجب على المقيم توفير المتطلبات التالية عند تقديم طلب التمديد: