يمكنك الحصول على نتيجتك بضغطة زر نتيجة السادس الإبتدائي العراقي الدور الثاني بابل ونينوي والبصرة والكرخ وجميع محافظات العراق 2024، حيث يترقب الطلاب في العراق إعلان نتائج الصف السادس الابتدائي للدور الثاني بعد انتهاء جميع الطلاب الراسبين من أداء امتحانات الدور الثاني في كافة المحافظات، أكدت وزارة التربية العراقية أن نتائج الطلاب ستكون متاحة مباشرة على موقع “نتائجنا” وموقع وزارة التربية العراقية، وذلك لتسهيل عملية استخراج النتائج على الطلاب والطالبات.

نتائج الصف السادس الابتدائي العراقي الدور الثاني نتائجنا

نطلعكم الآن على نتيجتك بضغطة زر، نتيجة السادس الإبتدائي العراقي الدور الثاني بابل ونينوي والبصرة والكرخ وجميع محافظات العراق 2024، حيث يمكنك الحصول على نتيجتك بسهولة من خلال موقع “نتائجنا” عبر إتباعك للخطوات التالية بدقة:

قم بزيارة موقع “نتائجنا” الامتحاني. اختر المحافظة الخاصة بالطالب من القائمة. أدخل رقم التسجيل في المكان المخصص. اكتب اسم الطالب الثلاثي. انقر على زر “عرض النتيجة”. انتظر حتى يتم تحميل النتيجة بصيغة ملف PDF.

رابط نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثاني موقع وزارة التربية العراقية

فبعد أن اتطلعت من خلال ما سبق على نتيجتك بضغطة زر، نتيجة السادس الإبتدائي العراقي الدور الثاني بابل ونينوي والبصرة والكرخ وجميع محافظات العراق 2024 ، ننتقل بكم إلى رابط نتائج السادس الإبتدائي الدور الثاني من خلال رابط موقع وزارة التربية العراقية، وذلك عبر الخطوات التالية: