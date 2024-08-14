الاستعلام عن الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور 1446ه.. وشروط الاستحقاق

يعتبر الضمان الاجتماعي المطور نظام متقدم يهدف إلى تحسين وتحديث آلية دعم الضمان وفقاً لرؤية 2030م، كما يركز هذا النظام على ضمان وصول الدعم إلى الأفراد الأكثر استحقاقاً داخل المملكة، بالإضافة إلى ذلك يسعى الضمان الاجتماعي المطور إلى تقديم أنواع متعددة من الدعم بجانب الدعم المادي، مثل دعم التعليم والتدريب، الدعم المهني، والدعم العلاجي والصحي.

الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور

يمكن للمواطنين والمواطنات في المملكة العربية السعودية إجراء استعلام إلكتروني عن الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور عبر الخطوات التالية:

ابدأ بالولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

من القائمة الجانبية في الصفحة الرئيسية، اختر “الخدمات الإلكترونية”.

اضغط على خيار “استعلام المعاش”.

أدخل رقم السجل المدني الخاص بك، ثم أدخل رمز التحقق البشري بشكل صحيح.

انقر على مربع “الاستعلام”.

شروط الأهلية في نظام الضمان الاجتماعي المطور

تشمل شروط الأهلية في نظام الضمان الاجتماعي المطور التي يجب توافرها للتسجيل ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، باستثناء أرامل أو مطلقات المواطنين السعوديين.

جب أن يكون المواطن مقيماً بشكل دائم ومستمر داخل المملكة العربية السعودية.

يجب ألا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم الحد المانع وفقاً لسلم رواتب الضمان الاجتماعي المطور.

ألا يمتلك المتقدم أصولاً ثابتة ذات قيمة مرتفعة أو ثروة ضخمة.

يجب ألا يكون المتقدم مودعاً في السجن أو في دور الإيواء الحكومية.

يجب تقديم جميع البيانات والأوراق والمستندات المطلوبة بشكل كامل وصحيح.

يجب الالتزام بالمصداقية التامة في تقديم البيانات والمستندات لتجنب العقوبات المترتبة على التلاعب في المعلومات للحصول على الدعم بغير وجه حق.

عقوبات المخالفين في الضمان الاجتماعي المطور

في حالة اكتشاف تلاعب أو تزوير مقصود في البيانات والأوراق والمستندات بهدف الحصول على دعم الضمان الاجتماعي دون استحقاق، فإن العقوبات قد تشمل ما يلي:

عقوبة السجن لمدة تصل إلى سنة. غرامة مالية تصل إلى 10,000 ريال سعودي. يمكن أن يتم توقيع عقوبتي السجن والغرامة في نفس الوقت إذا تطلب الأمر.

بالنسبة لرب الأسرة أو العائل الذي يتلقى المعاش ولا ينفقه على أفراد الأسرة، فإن العقوبات قد تشمل: