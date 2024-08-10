“مفاجــأه من آبل” مفاجأة في شكل ايفون الجديد المتوقع بمميزات مذهلة… اكتشفها قبل الجميع

يتم تداولها اخبار كثيرة تفيد بوجود مفاجأة في شكل ايفون الجديد والتي ينتظرها مستخدمي منتجات ايفون تلك الماركة الشهيرة التي يفضلها عدد كبير من المستخدمين حول العالم، حيث يتابع اخبار ماركة الآيفون الكثير من محبيه وعشاقه ويذكر أنه هناك تغييرات عديدة في تصميم الآيفون وفي شكله الخارجي، وإليكم أبرز المعلومات التي تتعلق بهذا الخبر وذلك من خلال التقرير التالي.

مفاجأة في شكل ايفون الجديد

ينتظر الكثير من مستخدمي ايفون الأجهزة التي تعمل بنظام ios مفاجأة في شكل ايفون الجديد وذلك وفقا لآخر التسريبات التي خرجت من الشركة وإليكم أهم هذه التسريبات فيما يلي:

يعد سوني ديكسون هو من يقوم بإصدار صور حصرية تكشف عن الهواتف الخاصة بايفون اربعة

حيث قام بنشر العديد من الصور التي توضح الاختلافات في تصميم وشكل الآيفون الجديد

كما أنه من المتوقع أن تطلق شركة ايفون مجموعة من هواتف آيفون في شهر سبتمبر والتي من المتوقع أن تحتوي على عدة مميزات.

يجب العلم أن النماذج التي قام بنشرها ديكسون ما هي إلا عينات تسمي عينات وهمية وهي في مرحلة متأخرة، حيث انها تخضع بعد ذلك تصميمات خارجية وإضافة دوائر خارجية.

مميزات ايفون الجديد

تشمل مفاجأة في شكل ايفون الجديد شكى الآيفون الخارجي من ألوان وغيره وهو ما صرحت به شركة ايفون حيث من المتوقع أن يشتمل ايفون 16 برمو على التالي: