إضافات ماين كرافت آخر تحديث⭐⭐⭐ مودات وسكنــات جديدة.. سابق الكل وامتلكها

إضافات ماين كرافت تعد من أهم الأشياء التي تم تزويد لعبة ماين كرافت بها في النسخة الحديثة، حيث تعد لعبة ماين كرافت من أهم الألعاب الإلكترونية المنتشرة بين الصغار والكبار ولقد حرصت الشركة المالكة للعبة على اضافة الكثير من الإضافات المميزة للعبة والتي جعلتها أكثر متعة وتشويق من السابق، ولذلك فإن الكثير من محبي اللعبة يبحثون عن معرفة هذه الإضافات، وهو ما نتناوله في السطور التالية.

إضافات ماين كرافت

امتازت لعبة ماين كرافت بوجود الكثير من إضافات ماين كرافت التي تم تضمينها في النسخة الحديثة من اللعبة، وذلك بهدف تطوير اللعبة إلى الافضل، وإليكم أبرز هذه الإضافات والتي تتمثل في التالي:

سيارات النقل

تم تعديل سيارات النقل ليتمكن اللاعب أن يختار المناسب منها في عمله، حيث يمكنه الاختيار بين السيارات الأجرة والمركبات والدراجات النارية والطائرات.

وبذلك يمكن للاعب التنقل في اللعبة بين السيارات وليس الحيوانات فقط كما كان في السابق كما يمكنه استخدام الدراجات النارية.

الأثاث والديكور

من أهم الإضافات في لعبة ماين كرافت هي إضافتها الاثاث والديكور والتي تم تعديلها بحيث يمكن للاعب الحصول على الكثير من الأثاث والإكسسوارات بشكل مجاني.

حيث يمكن للاعب أن يقوم بتزيين منزله والأثاث والزينه داخل اللعبة.

الأسلحة

تم إضافة الكثير من الإضافات الجديدة إلى قسم الأسلحة الخاص باللاعب في لعبة ماين كرافت حيث يمكن للاعب بكل سهولة أن يختار بينها ما يناسبه.

فقد تم إضافة الكثير من الأسلحة الجديدة في قسم اللعبة منها المسدسات والمدافع الرشاشة والأقواس و الأسلحة الرشاشة والدبابات وغيرها.

إضافات السحر