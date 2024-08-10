“ضحك وفرفشة طول اليوم” استقبل تردد وناسة الجديد آخر تحديث Wanasa 2024 على نايل سات.. قناة وناسة محبوبة الأطفال

يبحث عن تردد وناسة الجديد قطاع كبير من الجمهور في الوطن العربي فهي قناة مختصة بتقديم محتوى ترفيهي للأطفال في الأعمار المختلفة وتضم القناة باقة متنوعة من البرامج والفقرات ولا سيما الأغاني الحصرية والخاصة بالقناة والتي تؤدي اغلبها شخصية لولو الشطورة وهي أكثر الشخصيات المحببة للأطفال داخل القناة، وإليكم أهم المعلومات التي تدور حول تردد القناة على الأقمار الصناعية المختلفة.

تردد وناسة الجديد

يعد تردد وناسة الجديد من الترددات التي يهتم بمعرفتها عدد كبير من الجمهور في الوطن العربي، وذلك لأن القناة تقوم بتقديم الكثير من الفقرات والبرامج التي تقدمها القناة على شاشتها، وإليكم أهم المعلومات الخاصة تردد قناة وناسة كيدز على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، وهو يتمثل في التالي:

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات

اسم القناة هو وناسة كيدز.

اسم القمر الصناعي هو نايل سات.

تردد قناة وناسة كيدز على القمر الصناعي نايل سات هو 11470.

معدل الترميز الخاص بالقناة على القمر الصناعي نايل سات هو 27500.

وبالنسبة لمعدل استقطاب قناة وناسة على القمر الصناعي هو عمودي.

تردد قناة وناسة كيدز على القمر الصناعي عرب سات

اسم القناة هو وناسة كيدز.

اسم القمر لصناعة هو نايل سات.

أما بالنسبة لتردي الخاص بقناة وناسة كيدز على القمر الصناعي عرب سات هو 11270.

أما بالنسبة لمعدل الترميز فهو 27500.

وأما معامل تصحيح الخطأ فهو ¾.

الجودة الخاصة بقناة وناسة هي HD.

ضبط القناة

بعد أن وضحنا تردد وناسة الجديد نوضح لكم خطوات ضبط القناة والتي تتمثل في التالي:

الضغط في البداية على زر الإعدادات من القائمة.

بعد ذلك اختيار أيقونة تركيب يدوي.

بعدها يتم الضغط على خيار إضافة قناة جديدة.

قم بإدخال القمر الصناعي والتردد وغيره.

ثم يتم الضغط على كلمة بحث.

ثم يتم الضغط على كلمة تثبيت.

قناة طيور الجنة

قناة طيور الجنة هي واحدة من القنوات التلفزيونية الشهيرة المخصصة للأطفال في العالم العربي. تأسست القناة في عام 2008 على يد خالد مقداد، وهي متخصصة في تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي يستهدف الأطفال من مختلف الأعمار.

قناة طيور الجنة تبث على عدة أقمار صناعية لتصل إلى جمهور واسع في العالم العربي: