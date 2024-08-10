طريقة تقديم اعتراض في برنامج حساب المواطن وموعد الاعتراض التي حددته وزارة الموارد

يهتم عدد كبير من المواطنين السعوديين الراغبين في الاستفادة من برنامج حساب المواطن بمعرفة خطوات تقديم اعتراض على حالات عدم الأهلية، خصوصاً وأن العديد من الفئات التي تستحق الإعانة تبحث عن طرق للاستفادة من المعاش، يعتبر برنامج حساب المواطن من البرامج الوطنية الداعمة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، ويساهم في تخفيف العبء المالي عنهم، إن تقديم الاعتراض يعد خطوة مهمة لجميع المستفيدين الذين ظهرت نتيجه أهليتهم بعد الاستحقاق، وينبغي على المتقدمين الحرص على تقديم الاعتراض من خلال الخطوات التالية لضمان حقوقهم والاستفادة من الدعم المالي المقدم.

خطوات تقديم الاعتراض في حساب المواطن

يمكن للمستفيد من برنامج حساب المواطن تقديم اعتراض من خلال اتباع الخطوات التالية:

دخول إلى بوابة حساب المواطن: يجب على المتقدم الدخول إلى الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن. تسجيل الدخول: يتعين على المستخدم إدخال البيانات المطلوبة لتسجيل الدخول إلى حسابه. الانتقال إلى خدمة الاعتراض: بعد الدخول، يجب البحث عن خيار “خدمة الاعتراض” في القائمة. ملء الاستمارة المطلوبة: يتعين على المستخدم تعبئة الاستمارة الخاصة بالاعتراض على حالة عدم الأهلية، مع تقديم الأسباب والمعلومات اللازمة. إرسال الاعتراض: بعد الانتهاء من تعبئة الاستمارة، يتم إرسال الاعتراض لمراجعة الجهة المختصة.

موعد تقديم اعتراض في برنامج حساب المواطن

يعتبر برنامج حساب المواطن من أبرز البرامج الداعمة للأسر في المملكة العربية السعودية، لذا يبحث المستفيدين دائما على موعد الاعتراض الذ من خلاله يمكنهم استرجاع استحقاقهم في البرنامج، عادة ما يبدأ موعد تقديم الاعتراض على مستحقات حساب المواطن بعد 5 أيام من تاريخ صرف الدعم الشهري، بعد فتح باب الاعتراض، يُمنح المواطنين فرصة للاعتراض تصل إلى 3 أشهر متتالية، إذا تخطى المتقدم الفترة المحددة لتقديم الاعتراض، فإنه يتعين عليه تحديث البيانات الخاصة به.