رسميا ظهرت.. نتائج السادس الابتدائي ديالي  والكرخ الثانية 2024 دور ثانى عبر موقع وزارة التربية العراقية 

نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني فى الكرخ الثانية، ديالي، الترم الثاني 2024، حيث يترقب الطلاب والطالبات وأولياء الأمور فى محافظة ديالي والكرخ الثانية، موعد إعلان نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي للدور الأول للعام الدراسي 2024. حيث بدأت تربية الرصافة الأولى والكرخ الأولى والثانية بالفعل برفع نتائج الطلبة خلال الساعات القليلة الماضية، وتستعد اللجان الامتحانية في تربية ديالي حاليًا لإعلان النتائج بعد الانتهاء من تصحيح الأوراق وإكمال إجراءات الرصد والاعتماد من قبل وكيل محافظة ديالي. وسيتم نشر النتائج عبر الموقع البديل للمحافظة بمجرد صدورها.

نتائج السادس الابتدائي ديالي والكرخ:

تستعد مديريات تربية ديالي والكرخ الثانية لإعلان نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي للدور الثاني للعام الدراسي 2024 في، خلال الساعات القليلة القادمة حيث من المتوقع أن تقوم وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن موعد نشر النتائج، والذي غالبًا ما يكون في خلال الساعات القليلة القادمة وسيتم رفع نتائج امتحانات السادس الابتدائي الوزارية للدور الثاني 2024 عبر الموقع الرسمي “نتائجنا” الذي تعتمده وزارة التربية والتعليم وسيكون بإمكان الطلاب وأولياء أمورهم الاطلاع على نتائجهم من خلال هذا الموقع بعد صدور القرار الوزاري بإعلان النتائج.

رابط نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الثاني ديالي والكرخ:

من خلال الخطوات البسيطة والسهلة التى وضعتها وزارة التربية العراقية تستطيع الحصول على نتائج السادس الابتدائي دور ثاني عن طريق اتباع الخطوات التالية: