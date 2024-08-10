طريقة استخدام حاسبة حساب المواطن والاطلاع على قيمة الدعم واهم شروط أهلية الاستحقاق

أطلق حساب المواطن في المملكة العربية السعودية حاسبة جديدة تهدف إلى تسهيل عملية حساب قيمة الدعم المستحق للمستفيدين. تعتبر حاسبة حساب المواطن أداة إلكترونية تمكن المواطنين من تقدير قيمة الاستحقاق بناءً على عدد أفراد الأسرة، أعمارهم، ومجموع دخل الأسرة، تسمح للمستخدمين حساب قيمة الدعم التقديرية، أتاح حساب المواطن إمكانية الاعتراض على مبلغ الاستحقاق من خلال الموقع الرسمي، وذلك بعد مرور 5 أيام من تاريخ الإيداع.

كيفية استخدام حاسبة حساب المواطن

بخطوات بسيطة يمكن استخدام حاسبة حساب المواطن، والتي تتيحها وزارة الموارد البشرية للمستفيدين لإمكانية اطلاعهم بسهولة على قيمة الدعم، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي : يجب على المستفيدين الذهاب إلى الموقع الإلكتروني لحساب المواطن. إدخال البيانات : يتم إدخال عدد أفراد الأسرة، أعمارهم، ومجموع الدخل الشهري. الحصول على التقدير : بعد إدخال المعلومات المطلوبة، يظهر للمستخدم تقدير قيمة الدعم المستحق

تساهم هذه المبادرة في تقديم الدعم الضروري للأسر في المملكة، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة ويعزز من القدرة المالية للمواطنين، تعتبر هذه الحاسبة أداة هامة لكل مواطن يرغب في معرفة دعم حساب المواطن.

شروط أهلية استحقاق دعم حساب المواطن

لكي يتمكن المواطن السعودي من الحصول على دعم برنامج حساب المواطن، لابد ان تتوفر فيه الشروط التالية: