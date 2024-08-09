هاتف ابو رينو Oppo Reno 12 الجديد … كل ما تريد معرفته عن مميزاته وامكانياته

يعد هاتف أبو رينو الجديد Oppo Reno 12 واحد من احدث الهواتف الذكية، وطرحت شركة اوبو سلسلة هواتف بتكنولوجيا متطورة وتصميم انيق وراقي، وتتميز سلسلة اوبو رينو 12 بخواص تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتطور مما يجعلها واحدة من احدث سلاسل الهواتف الذكية التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، وسوف نوضوح لكم فى هذا المقال امكانيات الهاتف وأهم مميزاته.

امكانيات هاتف اوبو رينو Oppo Reno 12.

هاتف اوبو رينو Oppo Reno 12 الجديد يتميز بمجموعة من الخواص التي تجعله محل اهتمام الجميع لاقتناء هذه النوعية المتطورة من الهواتف الذكية وسوف نستعرض في خلال السطور التالية اهم امكانيات هاتف اوبو رينو 12 الجديد وهي كالتالي :

تركيب شريحتين مقاس نانو ويدعم الهاتف الجيل الرابع والجيل الخامس لشبكات الهواتف النقالة.

ابعاد العرض لهاتف اوبو رينو 12 هي 9:20 تستحوذ الشاشه علي 90% من الواجهة الامامية لجهاز اوبو رينو 12.

معدل تحديث الهاتف يصل الي 120 هرتز مما يجعل التجربة مع هاتف اوبو رينو 12 أكثر متعة.

هاتف اوبو رينو 12 يتميز بنظام اندرويد 14 المتطور.

ذاكرة هاتف اوبو رينو 12 الداخلية 256/512 جيجابايت وذاكرة الجهاز العشوائية هي 12 جيجابايت.

بصمة الهاتف اوبو رينو 12 أسفل الشاشة كما يدعم جهاز أوبو رينو 12 إمكانية التعرف علي الوجه عن طريق الكاميرا.

الكاميرا الامامية لجهاز اوبو رينو 12 بدقة 32 ميجابكسل.

يدعم جهاز أوبو رينو 12 شبكات الواي فاي.

بطارية الجهاز بسعه 5000 امبير مع شحن سريع بقدرة 80 وات.

كما يدعم جهاز أوبو رينو 12 نظام تحديد المواقع والملاحة العالمي جي بي اس.

يمتلك جهاز أوبو رينو 12 سماعة خارجية ستريو مما يجعل تجربة الصوت مع الجهاز تجربة ممتعة ومميزة.

مميزات هاتف أبو رينو Oppo Reno 12.