“أجدد أغاني لولو” استقبل الآنـ تردد وناسة الجديد 2024 وفرحي ولادك بأجمل أغاني لولو الجديدة ..Wanasah TV اسعد أطفالك بيها

تردد وناسة الجديد من أبرز ترددات قنوات الأطفال، حيث احتلت هذه القناة المرتبة الأولى في عرض محتوى هادف ومميز للأطفال، فهي من أكثر القنوات الآمنة والتي تعرض محتوى هادف ومميز يسعد الأطفال بمشاهدته، ومنها فقد وجدنا عدد كبير من الآباء والأمهات يبحثون عن تردد قناة وناسة الجديد، وهذا ما سنقوم بعرض تفاصيله خلال السطور التالية فتابعوا معنا.

تردد وناسة الجديد

تعد قناة وناسة واحدة من أشهر قنوات الأطفال، حيث استطاعت أن تقوم بإثبات ذاتها أمام القنوات الاخرى، وهذا ما جعل الكثير يتساءلون عن ترددها الجديد على الأقمار الصنا، حتى يقوموا بتثبيته والاستمتاع بمشاهدة آمنة لأطفالهم، ويكون تردد وناسة الجديد على النحو التالي:

على قمر نايل سات:

التردد: 11430 أو 11470

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الاستقطاب: عمودي

الجودة: HD

على قمر عرب سات:

التردد: 11270

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الاستقطاب: عمودي

الجودة:

اغاني قناة وناسة

تعرض قناة وناسة باقة متنوعة من الأغاني التي حظت على شعبية كبيرة لدى الأطفال، وذلك لأن هذه الأغاني تحمل بداخلها سلوكيات إيجابية تساعد على النهوض بالأطفال، ومن أبرز هذه الأغاني ما يلي:

أغنية “واناسة وناسة”.

أغنية “لولو الشطورة”.

أغنية “لولو وماما”.

أغنية “بيب بيب”.

أغنية “حرامي سرق لولو”.

أغنية “مين اللي سرق الجزمة”.

أغنية “لولو والحيوانات”.

أغنية “يا شرطة حرامي”.

أغنية “لا تفتح الباب يا لولو”.

أغنية “أجا الحلو”.

أغنية “حبيب البابا”.

أغنية “يا لولو يا لولو”.

أغنية “أختي الغيورة”.

أغنية “أنا بحبك يا بابا”.

طريقة ضبط تردد قناة وناسة

يمكن استقبال تردد وناسة الجديد على جميع الأقمار الصناعية عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الاعدادات الخاصة بالجهاز.

حدد هذا الخيار لبدء عملية تثبيت القناة.

أدخل التردد، معدل الترميز، ومعامل التصويب في الحقول المخصصة.

انقر على زر البحث ليبدأ الجهاز في تحميل القناة.

بعد انتهاء البحث، اضغط على أيقونة “حفظ” لتثبيت القناة على جهاز التلفاز.

مميزات وناسة كيدز

تعد قناة وناسة من أفضل قنوات الاطفال وذلك لتميزها بما يلي: