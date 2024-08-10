وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعلن عن موعد صرف دعم حساب المواطن

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن موعد صرف دعم حساب المواطن لشهر أغسطس. الدفعة 81 من الدعم تُصرف في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وفي حالة تزامن موعد الصرف مع عطلة رسمية أو عطلة نهاية الأسبوع، سيتم تأجيل موعد الصرف إلى اليوم التالي أو تقديمه إلى اليوم الذي يسبقه، لذا، تم تحديد موعد صرف الدعم لشهر أغسطس ليكون في يوم الأحد الموافق 11 أغسطس، وتهدف الوزارة من خلال هذا الدعم إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر المحتاجة.

موعد صرف دعم حساب المواطن

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية موعد صرف الدعم الخاص بحساب المواطن لشهر أغسطس، حيث سيكون موعد الصرف في يوم الأحد 11 أغسطس 2024 بدلاً من يوم السبت 10 أغسطس 2024، تجدر الإشارة إلى أن الوزارة أوضحت سبب التأخير، حيث جاء نتيجة لكون يوم الصرف الأصلي يوافق عطلة نهاية الأسبوع.

كما أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن مواعيد صرف الدفعات المقبلة لدعم حساب المواطن ستبقى كما هو محدد في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ما لم يتعارض مع عطلة رسمية أو عطلة نهاية الأسبوع، حيث سيتم تأجيل أو تقديم الموعد ليوم العمل التالي.

كيف اعرف الدفعه القادمه حساب المواطن؟

في تحديث جديد حول خدمات حساب المواطن، أوضح المسؤولون الطرق المُعتمدة للاستعلام عن حساب المواطن، وذلك من خلال التالي: