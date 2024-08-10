رابط الاستعلام عن دعم حساب المواطن وأسباب عدم الاستحقاق حسب وزارة الموارد

تعتبر خدمة الاستعلام عن حساب المواطن واحدة من أبرز الآليات الإلكترونية التي يبحث عنها الكثيرون في المملكة العربية السعودية، تمثل الخدمة وسيلة لمساعدة المستفيدين في معرفة مستحقاتهم المالية، خاصةً قبيل موعد صرف الدعم، يحدد موعد صرف الدعم في العاشر من كل شهر ميلادي، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية في بداية العام الجاري عن استمرار صرف دعم حساب المواطن .

كيفية الاستعلام عن دعم برنامج حساب المواطن

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بتوجيه المواطنين لزيارة الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن وذلك للاستفسار عن الدعم المخصص لهم، وذلك باتباع التالي:

يتوجب على المستفيدين زيارة الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن. يجب اختيار “تسجيل دخول” وإدخال رقم الهوية الوطنية. بعد الدخول، يتعين على المستخدم الانتقال إلى قسم “الخدمات الإلكترونية”. يجب اختيار “استعلام عن الدفعة 81”. ستظهر أمام المستفيد تفاصيل الدعم المخصص له.

في حالة عدم صرف الدعم، يجب على المستفيدين التحقق من الأسباب المحتملة، إذا دعت الحاجة، يمكن للمستفيدين تقديم طلب اعتراض على عدم صرف الدعم.

أسباب عدم استحقاق دعم حساب المواطن

حددت وزارة الموارد البشرية مجموعة من الأسباب التي تؤدي إلى عدم استحقاق المستفيد من دعم البرنامج والتي منها: