ثبتها واطمن على اطفالك.. تردد قناة ماجد الجديد 2024

قناة ماجد تعتبر واحدة من أفضل القنوات العربية التي تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي للأطفال بمزيج من البرامج الكرتونية المميزة والمواد التعليمية الهادفة حيث توفر قناة ماجد للأطفال فرصة للاستمتاع بمشاهدة ممتعة وآمنة في آن واحد ولكن هناك مجموعة من الخطوات التى لابد من اتباعها لتثبيت القناة على جهازك.

تردد قناه ماجد على النايل سات

التردد: 11804

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة ماجد الجديد على قمر عرب سات

يمكن ضبط تردد قناة ماجد على قمر توب سات ومشاهدة جميع المحتويات المفضلة بالنسبة لجميع المشاهدين وذلك من خلال التردد التالي:

تردد قناة لقناة ماجد على قمر عرب سات 11804.

الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

مميزات قناة ماجد