ثبتها واطمن على اطفالك.. تردد قناة ماجد الجديد 2024

قناة ماجد تعتبر واحدة من أفضل القنوات العربية التي تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي للأطفال بمزيج من البرامج الكرتونية المميزة والمواد التعليمية الهادفة حيث توفر قناة ماجد للأطفال فرصة للاستمتاع بمشاهدة ممتعة وآمنة في آن واحد ولكن هناك مجموعة من الخطوات التى لابد من اتباعها لتثبيت القناة على جهازك.
تردد قناه ماجد على النايل سات
- التردد: 11804
- الاستقطاب: أفقي (H)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
تردد قناة ماجد الجديد على قمر عرب سات
يمكن ضبط تردد قناة ماجد على قمر توب سات ومشاهدة جميع المحتويات المفضلة بالنسبة لجميع المشاهدين وذلك من خلال التردد التالي:
- تردد قناة لقناة ماجد على قمر عرب سات 11804.
- الاستقطاب عمودي.
- معدل الترميز 27500.
- معامل تصحيح الخطأ 3/4.
مميزات قناة ماجد
- تقدم قناة ماجد محتوى يركز على القيم الإيجابية والأخلاق الحميدة مما يساعد في بناء شخصية الأطفال بشكل متوازن.
- تعرض القناة برامج تعليمية تساعد الأطفال على تطوير مهاراتهم اللغوية والمعرفية بطرق مبسطة وممتعة.
- تشجع القناة الأطفال على المشاركة والتفاعل من خلال برامج المسابقات والأنشطة التفاعلية.
- من خلال القصص والرسوم المتحركة مما تعزز القناة خيال الأطفال وتدفعهم للإبداع.
- تقدم القناة محتوى بجودة عالية من حيث الصورة والصوت مما يعزز تجربة المشاهدة.
- توفر القناة محتوى مخصصا لمختلف الأعمار لضمان استفادة جميع الأطفال من برامجها.
- تسعى القناة لتعزيز حب القراءة والاطلاع عند الأطفال عبر عرض قصص ومغامرات شيقة.
- توفر قناة ماجد بيئة مشاهدة آمنة للأطفال خالية من المحتوى غير المناسب.
- تقدم القناة برامج تسلط الضوء على الثقافة والتراث العربي مما يعزز الهوية الثقافية لدى الأطفال.