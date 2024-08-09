“الحدود الدنيا” معدلات القبول في الجامعات الاردنية 2024 القبول الموحد علمي وادبي جميع التخصصات

معدلات القبول في الجامعات الاردنية 2024 تعتبر من المؤشرات الهامة للطلاب الذين يهدفون إلى استكمال دراستهم في الجامعات الأردنية، حيث يعد من المهم للطلاب وأولياء أمورهم معرفة هذه المعدلات بشكل جيد، لكي يقوموا بتحديد الاختيارات الأكاديمية المناسبة لهم و لمستقبلهم التعليمي والمهني.

معدلات القبول في الجامعات الاردنية 2024

معدلات القبول في الجامعات الاردنية 2024 تعد هذه المرحلة في حياة الطلاب مهمة جدًا، لأنها تؤهل الطلبة والطالبات لسوق العمل لاحقًا، والجدير بالذكر أنه لم يتم الإعلان إلى الآن عن المعدلات، لكن من المتوقع أن تكون مثل العام الماضي، ونوضح لكم الآن معدلات القبول في الجامعات الاردنية 2024

معدلات القبول الموحد في الجامعات الأردنية

بالنسبة لمعدل القبول في جامعة الأردنية من المتوقع أن يكون 98.2500.

أما بالنسبة لمعدل القبول في جامعة آل البيت فهو: 95.7500.

أما في كلية طب الأسنان، فمن المحتمل أن يكون معدل القبول في جامعة الأردنية: 97.1500.

وفي جامعة مؤتة فهو: 94.0500.

معدلات القبول في كلية هندسة العمارة، فمن المقرر أن يكون معدل القبول في جامعة الأردنية: 93.6000.

أما معدل القبول في جامعة عمان: 90.5500.

وبالنسبة معدل القبول في جامعة مؤتة: 86.0700.

معدلات القبول في كلية الهندسة المدنية، معدل القبول في جامعة الأردنية: 91.4500.

وأما بالنسبة لمعدل القبول في جامعة اليرموك: 88.4000.

أما عن معدل القبول في جامعة العلوم والتكنولوجيا فهو: 96.850.

وفي كلية الصيدلة في جامعة عمان فهو: 94.7500.

وبالنسبة لمعدل القبول في جامعة عمان: 87.9500.

أما بالنسبة للكليات الخاصة فجاءت معدلات القبول في الكليات كالآتي: