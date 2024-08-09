رابط epedu.gov.iq نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني 2024 عموم المحافظات وموقع نتائجنا

نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني 2024 ازداد البحث عنه مؤخرًا من قبل الطلاب، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن إتاحة نتائج الطلبة والطالبات من خلال الرابط الرسمي التابع لهم، كما بينت الوزارة كيفية تقديم الاعتراضات والتظلمات وفقًا للإجراءات المعتمدة، كما يمكن تحميل النتائج وعرض جميع المعلومات الخاصة بدرجات الطلاب و بيانات الأداء الأكاديمي.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني 2024

يعد من أكثر ما يهتم به أولياء أمور الطلاب البحث عن نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني 2024، لذلك نوضح لكم الآن خطوات معينة لإمكانية الاستعلام عن النتائج إلكترونيًا، وهي كالاتي:

في البداية قم بزيارة الموقع الرسمي ل وزارة التربية والتعليم العراقية .

أو رابط موقع نتائجنا.

ثم اختر محافظة المثنى أو أي من المحافظات الأخرى.

ثم اكتب الكود المرئي في الحقل المخصص.

عند توفر النتائج قريبًا، سوف تظهر أيقونة خاصة بنتائج الصف السادس الابتدائي وكافة البيانات الأخرى.

ثم قم باختيار نتيجة الدور الثاني.

ثم قم بكتابة اسم الطالب ورقم المقعد.

ثم قم بالضغط على زر استعلام.

نتائج السادس الابتدائي 2024

كما بينت الوزارة أنه سوف يتم توفير رابط النتائج قريبًا لمحافظة المثنى، بالإضافة إلى ملف pdf يمكن تحميله بسهولة، وسوف يكون شاملًا كافة المعلومات الخاصة بالطلاب، ويجدر الإشارة إلى أن مديرية التربية والتعليم صلاح الدين قامت بالإعلان عن النتائج إلكترونيًا من خلال توفيرها على جوجل درايف، حيث يستطيع الطلاب تنزيل البيانات كاملة بالدرجات التي حصلوا عليها.

والجدير بالذكر أن موعد ظهور نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثاني ازداد البحث عنه مؤخرًا، حيث قام الطلاب بتأدية الامتحانات بكل سلام منذ الأيام الماضية، ولذلك ينتظروا ظهور النتائج والاستعلام عنها إلكترونيًا بالاسم ورقم الجلوس، كما ينتظر أولياء أمورهم موعد الاعلان عنها حتى يطمئنوا على مستقبل أولادهم التعليمي.