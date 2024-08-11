خلصها وانت في دارك مكسل 💳 | اتصالات الجزائر تعلن طريقة دفع فاتورة الانترنت والهاتف ADSL ☎️ من خلال البطاقة الذهبية 2024 بكل سهولة

نقدم لحضراتكم طريقة دفع الانترنت والهاتف ADSL من خلال البطاقة الذهبية في الجزائر، حيث تعتبر بطاقة مصرفية متقدمة تقدمها البنوك المحلية، مثل بنك الجزائر الخارجي وبنك التنمية المحلية والعديد من البنةك الجزائرية، وتهدف هذه البطاقة إلى تسهيل العمليات المالية وتحسين تجربة العملاء من خلال توفير مزايا متعددة تشمل القدرة على إجراء عمليات الشراء عبر الإنترنت وفي جميع المتاجر التجارية داخل الجزائر، وكذلك السحب النقدي، وتتميز البطاقة الذهبية بوجود شريحة ذكية تضمن أمان المعاملات وعدم اختراقها بسهولة، مما يقلل من مخاطر الاحتيال، كما توفر للعملاء خدمات متنوعة مثل الاستعلام عن الرصيد وإدارة الحساب عبر الإنترنت، كما يمكن للعملاء أيضا الاستفادة من خدمات التأمين وحماية المشتريات، من خلال السطور القادمة سنقدم لكم طريقة دفع الفواتير عبر الإنترنت بواسطة البطاقة الذهبية.

طريقة دفع الانترنت والهاتف ADSL من خلال البطاقة الذهبية

تعلن اتصالات الجزائر خبر سار لعملائها في كافة أنحاء الولايات الجزائرية عن تقديم خدمة تعبئة حديثة عبر استخدام البطاقة الذهبية، وذلك بالتعاون مع بريد الجزائر، حيث تتيح هذه الخدمة الجديدة لعملاء اتصالات الجزائر تعبئة أرصدة الإنترنت الخاصة بهم ودفع فواتير الهواتف بشكل آمن ومتاح على مدار الساعة من خلال بوابة العملاء الخاصة بشركة اتصالات الجزائر، وذلك باتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الرابط التالي ec.algerietelecom.dz من خلال الإنترنت.

يمكنك اختيار الخدمة التي ترغب في دفعها سواء الإنترنت أو الهاتف.

قم بالنقر على أيقونة “التعبئة” عن طريق البطاقة الذهبية.

يجب على المستخدم إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

إدخال معلومات البطاقة.

تحديد المبلغ المراد دفعه.

موقع تتبع مسار البطاقة الذهبية 2024

أفادت الهيئة الوطنية للبريد والاتصالات في الجزائر من خلال إعلان على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بأنها بدأت تقديم خدمة جديدة لمتابعة حالة طلب البطاقة الذهبية للعام 2024، ويمكن لجميع المتقدمين للبطاقة الآن معرفة توقيت وصولها بدقة فقط من خلال زيارة الرابط التالي edcarte.poste.dz، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة مثل دفع الانترنت والهاتف ADSL من خلال البطاقة الذهبية، حيث يمكن دفع جميع الفواتير داخل الجزائر بواسطة البطاقة الذهبية التي اطلقها بريد الجزائر منذ بداية عام 2024 للتيسير على المواطنين الجزائريين.

مزايا البطاقة الذهبية بالجزائر 2024

يتمتع حاملي البطاقة الذهبية بالعديد من المزايا أبرزها التالي: