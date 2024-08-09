“متشطبة وجاهزة للتسليم”.. صندوق التنمية الحضرية يطرح شقق سكنية بمساحات حتى 150 م2 كاملة التشطيب.. تقسيط حتي خمس سنوات

‏قام صندوق التنمية الحضرية بالإعلان في الساعات القليلة الماضية عن بدء عملية طرح وحدات سكنية جديدة تابعة لمشروع التنمية الحضرية يوم السبت الموافق 10 أغسطس 2024 وسوف يتم الإعلان عن جميع الشروط والمواصفات الخاصة بالوحدات السكنية المطروحة وفقًا للمشروع في جميع محافظات مصر حتى يتمكن جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط من التقديم والحصول على وحدات سكنية بأسعار بسيطة.

‏حجز شقق صندوق التنمية الحضرية

‏قام صندوق التنمية الحضرية بالإعلان عن طرح وحدات سكنية جديدة وفقا للمشروع الخاص به في بداية يوم 10 أغسطس 2024 وأكدت من خلال الصفحة الرسمية الخاصة بها على ال Facebook أنه يمكن أن يتم التواصل بشكل مباشر مع الجهات المختصة بالمشروع من خلال الرقم 15444، ومن خلال هذا الرقم يمكن أن يتم طرح الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بطريقة السداد وكيفية التقديم والشروط المطلوبة أيضا والمواصفات الخاصة بالوحدات السكنية وكافة التفاصيل.

‏مواصفات شقق صندوق التنمية الحضرية

‏قام صندوق التنمية الحضرية بتوضيح كافة التفاصيل من خلال صفحاته الرسمية الخاصة بالوحدات السكنية ومن أهم المواصفات التي تم ذكرها في الإعلان: