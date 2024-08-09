أحداث جديدة في مسلسل المؤسس عثمان.. تعرف على موعد عرض المسلسل وتردد القنوات العارضة له

ينتظر العديد من الأشخاص محبي الدراما التركية عرض الجزء الجديد من مسلسل عثمان التي يعتبر من أفضل المسلسلات الى حازت اعجاب العديد من المستخدمين، يرغب بعض الأشخاص التعرف على مواعيد عرض الجزء الجديد من المسلسل وأيضا القنوات الناقلة له سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

موعد عرض الجزء السادس من مسلسل المؤسس عثمان

حاز مسلسل المؤسس عثمان اعجاب العديد من الأشخاص من كافة أنحاء العالم، وذلك لحرصهم على تصوير الأحداث بشكل جيد، ويتساءل البعض على موعد عرض الجزء الجديد من مسلسل عثمان، وقد تم التوضيح بأنه كالتالي:

سيتم البدء في عرض مسلسل عثمان بداية من شهر سبتمبر لعام 2024، وقد تم التوضيح بأنه سيتم عرض المسلسل أسبوعيا كل أربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ما هي القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

بعد التعرف على الموعد الرسمي الخاص بعرض المسلسل يتساءل البعض على أهم القنوات التي تحرص على عرض المسلسل، وقد تم التوضيح بأنها كالتالي:

تردد قناة ATV التركية

تعتبر قناة أي تي في من أهم القنوات التلفزيونية التي تعمل على عرض مجموعة من المسلسلات سواء العربية او التركية، وقد أوضحت إدارة القناة أنه تم تحديث التردد الخاص بهم وتردد القناة الجديد كالتالي:

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 10796.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

كما يمكن العمل على تحميل القناة على قمر العرب سات كل ما عليك هو تسجيل التردد التالي:

التردد: 12692.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة الفجر الجزائرية

تعد قناة الفجر الجزائرية من أهم القنوات التي تعمل على عرض المسلسلات التركية والعربية، التردد الجديد للقناة كالتالي: