فرصة للالتحاق بأفضل كلية في مصر.. مصاريف جامعة الملك سلمان 2024-2025 وكيفية التقديم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن مصاريف جامعة الملك سلمان 2024-2025، وذلك بعد إعلان نتائج الثانوية العامة في مؤتمر صحفي ترأسه الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جاء هذا الإعلان في إطار جهود الوزارة لتوضيح الخيارات المتاحة للطلاب وأولياء الأمور الراغبين في الالتحاق بالجامعات الدولية في مصر، وأكدت الوزارة أن جامعة الملك سلمان الدولية تعتبر من الجامعات الرائدة التي توفر برامج تعليمية متميزة تواكب احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

مصاريف جامعة الملك سلمان 2024-2025

تم الكشف عن مصاريف جامعة الملك سلمان للعام الدراسي 2024-2025 وفقًا للضوابط المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وفيما يلي تفاصيل الرسوم الدراسية لكل كلية:

كلية الطب: 138,600 جنيه.

كلية طب الأسنان: 128,100 جنيه.

كلية الصيدلة: 112,200 جنيه.

كلية الألسن واللغات التطبيقية: 47,000 جنيه.

كلية الطب البيطري: 79,200 جنيه.

كلية الفن والتصميم: 53,900 جنيه.

كلية التمريض: 37,200 جنيه.

كلية الزراعة الصحراوية: 47,300 جنيه.

كلية هندسة الحاسوب: 75,900 جنيه.

كلية علوم الحاسب: 75,900 جنيه.

كلية الصناعات التكنولوجية: 42,900 جنيه.

كلية العلوم الأساسية: 52,800 جنيه.

طريقة التقديم في جامعة الملك سلمان

بناءً على تفاصيل المصاريف وتنسيق الكليات في جامعة الملك سلمان، يمكن للطلاب الراغبين في التقديم اتباع الخطوات التالية: