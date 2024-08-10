احصل على 2 مليون دينــار بدون فوائــد.. سلفة اداء العمرة مصرف الرافدين وفقا لهذه الشروط

سلفة اداء العمرة مصرف الرافدين يبحث عنها جميع العراقيين الراغبين في أداء العمرة، وذلك بعد أن أعلن المصرف عن سلفة 2 مليون دينار لموظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف وغير الموطنة، وذلك من أجل التسهيل والتيسير على المواطنين من آداء العمرة، ومنها فقد وجدنا عدد كبير منهم يبحثون عن المستمسكات والشروط المطلوبة للحصول على هذا القرض، وهذا ما سنقوم بعرض تفاصيله خلال السطور التالية فتابعونا.

قيمة سلفة اداء العمرة مصرف الرافدين

أعلن مصرف الرافدين عن السلفة الجديدة التي يوفرها لمواطني العراق من أجل أداء العمرة، وقد أعلن البنك أن قيمة هذه السلفة ومدة السداد تكون بالشكل التالي:

مبلغ السلفة 2مليون دينار ( مليوني دينار ).

مدة السلفة ( 20 ) شهر تسدد بأقساط متساوية.

تمنح السلفة بدون فائدة.

الشروط المطلوبة للحصول على السلفة

يمكن لجميع مواطني العراق الذين انطبقت عليهم الشروط التالية الحصول على سلفة اداء العمرة مصرف الرافدين، وتتمثل هذه الشروط في الآتي:

يشترط أن يكون المتقدم للحصول على السلفة عراقي الجنسية.

كما يجب أن يكون مقيم على أراضيها.

ألا يتخطى المبلغ المطلوب اقتراضه عن 2 مليون دينار.

كما يحب أن يكون الحصول على بضمانة الماستر كارد للموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف.

يتم سداد السلفة على 20 شهر بدون أي فوائد مقررة.

يجب تقديم كفيل موطن راتبه لدى المصرف.

المستمسكات المطلوبة للحصول على السلفة

للحصول على سلفة أداء العمرة مصرف الرافدين التي يقدمها المصرف بدون فوائد من أجل التسهيل والتيسير على المواطنين لكي يتمكنوا من أداء العمرة، يحب تجهيز المستمسكات التالية:

هوية الأحوال المدنية بشرط أن تكون سارية ولا يمضي عليها أكثر من 10 سنوات.

يتم اعتماد جواز السفر او صورة قيد لهوية الاحوال المدنية في حال مرور 10 سنوات على هوية الأحوال المدنية.

شهادة الجنسية.

بطاقة السكن او البطاقة الموحدة.

التعهدات الخاصة بدائرة المستلف والكفيل.

مقدار صافي راتب المستلف وقرار باستمرار في الخدمة.

طريقة الحصول على السلفة

يمكن أن يتم الحصول على سلفة اداء العمرة مصرف الرافدين عن طريق الذهاب الى مقر المصرف والدخول على الرابط الالكتروني الخاص بمصرف الرافدين، وتحديد قيمة السلفة والموافقة على كافة الشروط التي وضعها من أجل الحصول على هذه السلفة، مع تقديم كافة المستمسكات المطلوبة والتي تثبت أحقية المتقدم في الحصول عليها، وبعد التأكد من كافة الخطوات السابقة يكون لك الحق في الحصول على السلفة.