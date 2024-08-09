قبل صرف الدعم .. ما خطوات تقديم طلب اعتراض حساب المواطن الدفعة 81 وتفاصيل الإيداع بأثر رجعي 

استجابت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتساؤلات المستفيدين حول آلية تقديم طلب اعتراض حساب المواطن الدفعة 81، فقد منحت الوزارة الحق للمستفيدين في تقديم طلب الاعتراض في حال وجود نقص في مبلغ الإيداع أو عدم الإيداع في موعد الصرف المحدد، ومن خلال التالي نوضح خطوات تقديم طلب الاعتراض وتفاصيل الإيداع بأثر رجعي والمدة المسموح فيها بتقديم ذلك الطلب ومتى يحصل المستفيد على مستحقاته.

اعتراض حساب المواطن

فعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة الاعتراض على حساب المواطن من قبل المستفيدين وذلك فور ظهور نتيجة الاهلية وأيضا الإيداع، حيث يتم تقديم طلب الاعتراض على الأهلية في حال عدم تجديدها للمستفيد من حساب المواطن وبالتالي توقف الصرف، أو يتم تقديم طلب الاعتراض في حال ايداع المبلغ غير كامل أو لم يتم الإيداع في موعد الصرف المحدد، حيث تجري الوزارة إعادة النظر في ذلك الطلب المقدم، ويتم تقديم طلب الاعتراض من خلال التالي:

فتح الرابط الالكتروني الرسمي لبرنامج حساب المواطن. النقر على خيار تسجيل الدخول. كتابة بيانات المستخدم للدخول عبر الحساب الشخصي. النقر على قائمة الخدمات الالكترونيه. اختيار خدمة اعتراض حساب المواطن. كتابة رقم الدفعة. كتابة طلب الاعتراض. ارفاق الوثائق المطلوبة. النقر على تقديم.

تفاصيل الإيداع بأثر رجعي حساب المواطن

لقبول طلب الاعتراض لابد أن يتم الالتزام بما يلي: