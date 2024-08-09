“لولو سرقت شيكا يا اطفال”.. تردد قناة وناسة الجديد 2024 Wanasah TV لمتابعة اغاني لولو على كل الاقمار

تردد قناة وناسة الجديد 2024، دائما ما يتم عرض محتوى هادف وفريد عبر تردد قناة وناسة الجديد 2024 طوال اليوم، ودائما يكون هذا المحتوى مناسب للأطفال من كل الاعمار، حيث تقدم قناة وناسة محتوى يساعد في تنمية القدرات والمهارات الفكرية للأطفال، كما يساعد في اكسابهم الكثير من الصفات والاخلاقيات الحسنة التي تتناسب مع المجتمع الشرقي، واليكم اجدد تردد قناة وناسة 2024 وكيفية استقباله في دقيقة على جهاز الريسيفر.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

ودائما ما يشهد تردد قناة وناسة الجديد 2024 عمليات بحث مكثفة من قبل الاطفال واولياء الامور خاصة بالتزامن مع اجازة اخر العام، حيث تقدم القناة مجموعة من الاغاني التي تعتمد على الرسوم المتحركة ذات الألوان المبهجة طوال اليوم، ولعل من بين وابرز تلك الاغاني:”لوليات صغار، لولو صارت شرطية، دادا ميدو، ميدو ابو المقالب، مين اللي سرق الجزمة، انا عايزة ماما،…”، ولعل ما يميز القناة أنها مجانية ولا تتطلب منك دفع أي رسوم لمشاهدة ما يعرض على شاشتها، واليكم تردد قناة وناسة 2024 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات:

القمر الصناعي نايل سات تردد القناة 11430 معامل الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6 الجودة SD

أو:

القمر الصناعي عرب سات تردد القناة 11270 معامل الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4 الجودة HD

طريقة استقبال تردد قناة وناسة 2024

والآن بخطوات بسيطة سوف نشرح لكم طريقة استقبال تردد قناة وناسة 2024 على جهاز الريسيفر الخاص بك، ليتمتع اطفالك بما يتم عرضه على شاشة القناة: