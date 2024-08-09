تنسيق الجامعات.. لو جايب 50% هتدخل الكلية اللي انت عايزها

بعد فتح باب القبول في الجامعات والكليات، تبدأ العديد في التساؤلات حول تنسيق الجامعات الخاصة لجميع الطلاب الثانوية العامة، فضلاً عن أن هذه الجامعات تضم العديد من النسب المختلفة حتى في حالة حصول الطالب على نسبة 50%، وفي السطور التالية نوضح لكم التوقعات الأولية لتنسيق الجامعات الخاصة، بحيث يتعرف عليها الجميع.

تنسيق القبول في الجامعات

ووفقًا لتصريحات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن نسبة النجاح لهذا العام بلغت نحو 81.3%، وذلك بزيادة طفيفة عن العام الماضي 2023 التي وصلت فيها نسبة النجاح إلى 78.8%، مما يُشير ذلك إلى تقارب القبول في العديد من الكليات والجامعات الخاصة والأهلية على مستوى الجمهورية، ويمكنك التعرف على أبرز هذه الكليات، كما سنوضحه لكم في الفقرة التالية.

القبول في الكليات الخاصة 2023

ووفقًا لتنسيق القبول في الكليات الخاصة داخل الجامعات المصرية لعام 2023، فجاءت كما يلي:-

القبول في كلية الطب الخاص تقبل من 80%.

بينما كلية طب أسنان خاص 78%.

كلية الصيدلة 72%.

كلية علوم الحاسب الخاص تقبل من 62%.

بينما كلية السياحة الخاصة 50%.

في حين أن كلية الحقوق الخاص من 50%.

كلية التربية الخاص من 50%.

تنسيق الكليات لعام 2024

ولمعرفة باقي بعض الكليات الخاصة بداخل الجامعات المصرية 2023، فإنها جاءت كما يلي:-