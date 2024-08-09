افضل هاتف فى الفئة المتوسطة …. هاتف honor x7b مميزات خرافية وشكل انيق

أعلنت شركة Honorعن هاتفها المتميز الجديد honor x7b، ومنذ الأعلان عن الهاتف الجديد وازدادت مؤشرات البحث عن honor x7b وعن مواصفاته وإمكانياته، ويهتم الكثير لاقتناء هذا الهاتف المحمول الأقتصادي التكلفة، والمتميز في مواصفاته وإمكانياته، ويعتبر قفزه قوية لشركة هونر في عالم صناعة التليفون المحمول، ويتميز honor x7b بإمكانيات اقتصادية ومتميزة، وهذا ما يجعل هذا النوع من الهواتف المحمولة مختلف ومتميز، وهو من القفزات الهائلة لشركة هونر في مجال صناعة الهواتف الخلوية .

امكانيات الهاتف الذكي honorx7b.

الهاتف المتميز والرائع والذي ينافس الان في الاسواق اقوي انواع الهواتف الذكية الموجودة في الأسواق بتصميمه الأنيق وإمكانياته المتميزة وسوف نستعرض معكم في السطور القادمة امكانيات الهاتف الذكي honor x7b وهي كالتالي :

يدعم الهاتف الذكي الجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع من شبكات المحمول كما يدعم أيضا خدمات الواي فاي وايضا خدمات البلوتوث.

يمتاز هاتف honor x7b بشاشة IPS LCD ويتميز هذا النوع من الشاشات بتردد يصل الي 90 هرتز.

يتميز هذا النوع من الهواتف الذكية بقدرة كبيرة علي الذاكرة والتخزين بذاكرة داخلية تصل إلي 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام وتزيد عن ذلك فى الاصدرات الاخرى.

معالج هاتف honor x7b من النوع 680 4G مع استخدام تكنولوجيا في التصنيع 6 نانو .

يتميز هاتف honor x7b بوجود كامير امامية بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة العدسة F/2.0.

الكاميرا الخلفية تقدم للمستخدم تجربة مختلفة وشيقة حيث يوجد 3 كاميرات ، الكاميرا الأولي ذات دقة تصوير 108 ميجابكسل والكاميرا الثانية 5 ميجا بكسل والكاميرا الثالثة 2 ميجا بكسل.

بطاريه جهاز honor x7b بطارية ذات قدرة عالية تصل إلي 6000 امبير بالاضافة الي أن قدرة الشحن للهاتف تصل إلي 35 وات.

هاتف honor x7b يعمل بنظام التشغيل أندرويد 1 .

مميزات هاتف honor x7b.

من اهم مميزات هاتف honor x7b