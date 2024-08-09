“وزارة السكن والعمران” الاستعلام عن سكنات عدل 3 بالجزائر 2024 والشروط المطلوبة للجدد

ينتظر العديد من المواطنين نتائج المقبولين في سكنات عدل 3 داخل مختلف ولايات دولة الجزائر، حيث إن البرنامج يضم عدد كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية ملائمة بأسعار مخفضة، خاصة مع التهافت الكبير التي استقبله هذا البرنامج، ليتم فتح البرنامج على مراحل متتالية ما بين المرحلة الأولى والثانية، ليضم بذلك قرابة المليون مواطن الراغبين في اقتناء الوحدات السكنية، وفي السطور التالية نوضح لكم أبرز التفاصيل الخاصة بالاستعلام عن المقبولين في سكنات عدل.

كيفية الاستعلام عن نتائج سكنات عدل 3

ولكي يتم الاستعلام عن المقبولين في سكنات عدل 3 داخل ولايات الجزائر، والحصول على الوحدة السكنية الملائمة التي يتراوح مساحتها من 90 إلى 75 متر، وفقًا للخطوات التي نصت على النحو الأتي:-

أن يتم الذهاب إلى منصة عدل الوطنية.

ليتم تسجيل بيانات الدخول إلى الصفحة الرئيسية من المنصة.

ليتم اختيار “سكنات عدل 3”.

ليتم اختيار الولاية المقيم بها الشخص المتقدم.

إدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.

التأكد من صحة البيانات التي قمت بإدخالها.

النقر على زر “بحث”.

حتى يتم التعرف على أسماء المقبولين في سكنات عدل 3.

شروط القبول في سكنات عدل 3

ولكي يتم القبول في برنامج سكنات عدل 3 داخل جميع ولايات الجزائر، ما نص على الأتي:-