اغاني واناشيد للأطفال بدون انقطاع.. عند استقبال تردد قناة طيور الجنة

يسعى الأهل دائماً لإيجاد وسيلة لضبط تردد قناة طيور الجنة بيبي على الأقمار الصناعية، نظراً لما تتمتع به من اهتمام واسع لدى الأطفال وأولياء الأمور، وتسعى قناة طيور الجنة بيبي إلى تعليم الأطفال وتعزيز ثقافتهم من خلال محتوى يجمع بين الترفيه والتعليم، مما يساعد في تطوير مهاراتهم الاجتماعية واللغوية، وزيادة مستوى ذكائهم، وتشجيعهم على اكتساب معلومات مفيدة بطريقة ممتعة، وتقدم القناة مجموعة متنوعة من الأغاني التعليمية والأناشيد التربوية بالإضافة إلى برامج مسلية تتناسب مع الأطفال من كافة الأعمار.

تردد قناة طيور الجنة على نايل سات

إذا كنت تريد ضبط تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات لعام 2024، يجب عليك إدخال الإعدادات التالية:

تردد القناة: 11315.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

معدل الترميز: 27500.

استقطاب: عمودي.

جودة: HD.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

التردد هو: 11274.

استقطاب: عمودي.

جودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500.

كيفية استقبال تردد قناة طيور الجنة على جهاز الاستقبال

يمكنك اتباع بعض الخطوات البسيطة لضبط تردد القناة على التلفاز هي كالتالي: