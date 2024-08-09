مـهــمات تحديث جاتا جراند ⭐⭐⭐⭐ سان أندرياس GTA إضــافات جـــامـدة.. سابـق كل الحريفـة وخليك أجـــمد

يعد تحديث جاتا سان أندرياس من التحديثات التي تهتم بها شعبية كبيرة في العالم اجمع ومن بينها الوطن العربي وذلك لأن متابعة لعبة جاتا أو حرامى السيارات كما كان يطلق عليها من قبل هو شغف وحب للكثير من اللاعبين العاشقين للعبة فإن اللعبة مازالت تحتفظ بشعبيتها منذ نشأتها وحتى الوقت الحالي فمن منا لم يلعب جاتا ومن منا لم يزال يمارسها، وإليكم أهم خطوات تحديث اللعبة في السطور التالية.

تحديث جاتا سان أندرياس

يعد تحديث جاتا سان أندرياس من الأمور التي تتصف بالسهولة والبساطة وذلك لأن اللعبة تتوفر على جميع متاجر التطبيقات على الأجهزة المختلفة، ولكن لعبة جاتا سان اندرياس تختص بأجهزة الكمبيوتر لذلك لا يمكن تحميلها من خلال الهاتف المحمول، وتتمثل خطوات تحديث اللعبة من خلال أجهزة الكمبيوتر ما يلي:

يتم التوجه إلى مواقع الألعاب الإلكترونية المختلفة من خلال جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

بعدها يتم البحث عن خانة جراند ثيفت أوتو

بعد ذلك تظهر أمامك عدة ايقونات.

قم بالضغط على الأيقونة الأحدث.

يظهر أمامك خانة تحديث قم بالضغط عليها.

مهمات جاتا جراند

في تحديث جاتا سان أندرياس (GTA San Andreas)، هناك العديد من المهام التي يجب على اللاعب تنفيذها لتحقيق تقدم في القصة، إليك ملخصًا لبعض المهام الرئيسية: