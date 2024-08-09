“منصة مظلتي spa.gov.iq“ كيفية تحديث البطاقه الوطنيه 2024 بالعراق والشروط المطلوبة عبر الرعاية الاجتماعية

أصبح بإمكان الكثير من العراقيين الآن الاستفادة من الخدمات التي تقدمها هيئة الحماية الاجتماعية من خلال الدخول إلى أحدث نسخة من منصة مظلتي حيث أن المجموعة تقدم أكبر خدمة رعاية اجتماعية للمواطنين وأيضًا يمكن التسجيل في أرزاق والإستفادة منها وتجديد بطاقة التموين وعنوان السكن وقد قامت هيئة الحماية الاجتماعية بوضع بعض الشروط وأوضحت أن المتقدم الذي تتوفر به هذه الشروط يمكنه الدخول على المنصة بكل سهولة وتقديم تسجيل الطلب أون لاين.

منصة مظلتي تحديث البطاقه الوطنيه

في الفترة الأخيرة قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق بالإعلان أنه يمكن لأي مواطن الاستفادة من أي خدمة لمنصة مظلتي آخر تحديث وهذا ما قامت هيئة الحماية الاجتماعية بالإعلان عنه حيث يجب على كل مستفاد من الخدمات التي تقدمها الرعاية الاجتماعية والهيئة الدخول على منصة مظلتي وذلك قبل عيد الأضحى وتحديث بيانات البطاقة التموينية وبيانات السكن وأيضًا يمكن للمواطن الغير مسجل الدخول على المنصة وتسجيل الدخول والتحديث وذلك باتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى منصة مظلتي.

الضغط على استمارة التسجيل.

من ثم إدراج اسم المتقدم والرقم الوطني ونوع الهوية.

إدخال الرقم الخاص بكل من بطاقة ومركز التموين.

بعدها إدخال جميع البيانات بعد التأكد من صحتها.

من ثم النقر على التالي.

إدخال رقم الهاتف للحصول على كود التحقق.

بعدها إدخال الكود والضغط على حفظ وإرسال.

شروط منصة مظلتي تحديث البطاقه الوطنيه

كما أن منصة مظلتي قامت بتوضيح الشروط التي يجب أن يستوفيها المتقدم للاستفادة من كل الخدمات والتي تتسلسل في: