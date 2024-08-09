فتح تنسيق المرحلة الأولى 2024 للقبول فى الجامعات والمعاهد وإعلان الحد الأدنى للقبول

أعلنت وزارة التعليم العالي المصرية البدء في تنسيق المرحلة الاولى للطلاب، وبعد إعلان وزارة التعليم العالي زادت مؤشرات البحث من طلاب الناجحين في الثانوية العامة عن تنسيق المرحله الاولى في مواقع البحث والتواصل الاجتماعي ، ومن خلال هذا المقال سنعرض لكم الحد الأدنى للقبول فى المرحلة الأولى من التنسيق وكيفية كتابة الرغبات خطوة بخطوة .

موعد فتح موقع التنسيق الإلكترونى للمرحلة الأولى 2024.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية عن بداية المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات المصرية وذلك بداية من يوم 12 اغسطس 2024 وحتى يوم 16 أغسطس وسوف يتمكن الطلاب الذين مجموعهم يؤهلهم للمرحلة الأولى من التنسيق من التقديم عن طريق الدخول الي موقع التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي.

الحد الأدنى للقبول فى تنسيق القبول للمرحلة الأولى 2024.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بداية المرحلة الأولى للتنسيق وقد تم تحديد نسبة الحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى كالتالى :

الحد الأدنى للقبول فى الشعبة العلمية 90.48% مجموع 371 درجه بإجمالي عدد طلاب 25380الف طالب وطالبة

الحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى شعبة الرياضيات سيكون هذا العام 87.07% بمجموع درجات 357 درجه بعدد طلاب 15355 الف طالب وطالبة

الحد الأدنى للقبول بالنسبة للشعبة الادبية سيكون 68.29% بمجموع درجات 280 درجة .

خطوات كتابة الرغبات عبر موقع التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي.

أوضحت وزارة التعليم العالي خطوات تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي وهي تتم كالتالي :