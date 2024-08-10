طريقة حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 بالعراق والمعايير اللازمة للحصول عليها

يبحث الكثير من المواطنين في الجزائر عن طريقة حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 في العراق حيث تعتبر هذه البطاقة من الوثائق الرسمية الأساسية التي يجب أن يمتلكها جميع العراقيين مؤخرا أعلنت الحكومة العراقية عن إمكانية حجز البطاقة الوطنية بشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي لمديرية شؤون البطاقة الوطنية الموحدة، وذلك في إطار جهودها للتقليل من الازدحام في المكاتب المعنية، في هذا المقال سنستعرض بالتفصيل الخطوات اللازمة لحجز البطاقة الوطنية الموحدة، لذلك تابعونا في الفقرات القادمة لمعرفة أهم المعلومات حول البطاقة الوطنية العراقية.

خطوات حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 بالعراق

يمكنك حجز البطاقة الوطنية الموحدة من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية شؤون البطاقة الوطنية الموحدة باتباع الخطوات الخاصة بحجز البطاقة الوطنية الموحدة عام 2024 في العراق.

ادخل الموقع الإلكتروني لمديرية شؤون البطاقة الوطنية الموحدة في العراق.

سجل الدخول إلى الموقع.

كما يمكنك النقر على زر “حجز البطاقة الوطنية الموحدة”.

أيضا تأكد من إدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة.

اختار أيضا الوقت المناسب لاستلام البطاقة من بين التواريخ المتوفرة.

كذلك أرفق الوثائق المطلوبة.

كذلك اضغط على زر “حجز”.

أخيرا سوف تصلك رسالة نصية تؤكد نجاح الحجز وتحدد موعد الذهاب لاستلام البطاقة.

شروط الحصول على بطاقة وطنية موحدة

للحصول على البطاقة الوطنية الموحدة ينبغي تلبية المتطلبات التالية: