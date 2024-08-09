سلفة اداء العمرة مصرف الرافدين .. أحصل على 2 مليون دينار عراقى فى حالة كانت تنطبق عليك تلك الشروط

يعتبر مصر الرافدين من أهم المصارف العراقية التى تعمل ضمن السوق المالى العراقى حيث انه من أقدم المصارف فقد تم أنشاء المصرف عام 1941 وأستمر فى التطوير حتى أصبح له أكثر من 146 فرع فى مختلف أنحاء العراق ويعتبر أكبر المصارف العراقية ومن أجل ذلك يقوم المصرف بتقديم العديد من الخدمات فى العراق ومنها السلف والقروض .

سلفة اداء العمرة مصرف الرافدين

أعلن مصرف الرافدين منذ فترة عند أطلاق خدماته لكل الراغبين فى أداء العمرة حيث يقوم المصرف بأعطاء المعتمر مبلغ 2 مليون دينار عراقى على أن يتم تسديد المبلغ على 20 شهر كما أن السلفة سوف تكون متاحة لكل الاشخاص المحول راتبهم الى المصرف أو حتى غير محول وذلك وفقأ للشروط التى قد أوضحها مكتب المصرف الاعلامى والتى سوف نشرحها فى سطورنا القادمة.

شروط سلفة أداء العمرة من الرافدين 2024

وعلى صعيد متصل أوضح البنك أن هناك عدد من الشروط التى يجب على كل من يرغب فى الحصول على سلفة العمرة الالتزام بها وهلى على النحول التالى كما جاءت فى موقع البنك .

يجب ان يكون الشخص صاحب السلفة على الملاك الدائم بالبنك

أن لا يتخطى مبلغ السلفه 2 مليون دينار عراقى

الالتزام بتسديد الاقساط بشكل متساوى على 20 شهر

الموافقة على أن السلفة بضمان الماستر كارد للموظفين الموطنة روابتهم بالبنك

أن يكون هناك كفيل راتبه متواجد لدى البنك فى حالة كونك غير موطن راتبك لدى البنك

تمنح السلفة بدون اى فوائد وتسدد كما هى

المستمسكات المطلوبة للتقديم على سلفة العمرة بمصرف الرافدين

يجب على كل من يرغب فى التقديم على سلفة العمرة لدى البنك تقديم الاوراق والمستمسكات التى يطلبها البنك والتى سوف نوضحها بالترتيب من أجل تجهيزها وهى على النحو الاتى :-