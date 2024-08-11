كليات تقبل من 60 علمي علوم 2024 ..  الكليات المتاحة بمجموع أقل من 60% شوفها واعرف مصيرك اي

مع الإعلان عن نتائج الثانوية العامة في مصر، شهدت محركات البحث زيادة كبيرة في استفسارات الطلاب حول الكليات التي يمكنهم الالتحاق بها بمجموع 60% في شعبة علمي علوم، ويتزايد القلق، والاهتمام بمعرفة الفرص المتاحة، وهنا سنستعرض لكم من من خلاله هذا المقال أهم التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.

الكليات المتاحة للطلاب بمجموع 60%

بمجرد ظهور نتائج الثانوية العامة، يبدأ الطلاب في البحث عن الكليات التي تقبل مجموع 60% علمي علوم، وسنقدم لكم هنا قائمة بالكليات المتاحة، بناءً على توقعات التنسيق لعام 2024:

تربية دمنهور رياضة – 251 درجة.

دار العلوم انتساب موجه المنيا – 251 درجة.

آداب انتساب موجه الإسكندرية – 250 درجة.

كلية اقتصاد منزلي للبنات فى عين شمس-250 درجة.

تربية نوعية القاهرة – 250 درجة.

آداب الفيوم – 250 درجة.

آداب وعلوم إنسانية السويس – 250 درجة.

كلية رياض الأطفال بجامعة حلوان – تربية طفولة، تقبل من 250 درجة.

دار العلوم انتساب موجه أسوان – 249 درجة.

آداب دمياط – 249 درجة.

آداب انتساب موجه القاهرة – 249 درجة.

آداب انتساب موجه الزقازيق – 249 درجة.

حقوق حلوان – 248 درجة.

تربية نوعية جنوب الوادي – 248 درجة.

الكليات المتاحة بمجموع أقل من 60%

بالإضافة إلى الكليات السابقة، توجد خيارات للطلاب الحاصلين على مجموع أقل من 60% نعرض هنا بعض هذه الكليات:

اداب اسوان – 248 درجة.

اداب بنات عين شمس – 248 درجة.

تربية (طفولة) جنوب الوادي – 247 درجة.

تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية – 247 درجة.

تربية (تعليم ابتدائى) بنى سويف – 247 درجة.

اداب العريش – 247 درجة.

حقوق المنوفية بشبين الكوم – 247 درجة.

إعلام بنى سويف رياضة – 247 درجة.

سياحة وفنادق حلوان بالمنيل – 246 درجة.

سياحة وفنادق الفيوم – 246 درجة.

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال – 246 درجة.

سياحة وفنادق مدينة السادات – 246 درجة.

إعلام جنوب الوادى رياضة – 246 درجة.

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة – 246 درجة.

سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية – 246 درجة.

تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 246 درجة.

سياحة وفنادق الأقصر – 246 درجة.

آداب بني سويف – 246 درجة.

المرحلة الأولى من تنسيق الكليات لعام 2024

شهدت المرحلة الأولى من تنسيق الكليات ارتفاعًا ملحوظًا في الحد الأدنى للقبول، بسبب زيادة نسبة النجاح في الثانوية العامة مقارنة بالسنوات السابقة. حيث أظهرت الإحصائيات أن نسبة الطلاب الحاصلين على مجموع من 95% إلى أقل من 100% وصلت إلى 0.66%.

في ضوء هذه المعلومات، يمكن للطلاب الآن تحديد الخيارات المتاحة لهم بناءً على مجموعهم في الثانوية العامة.