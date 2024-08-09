تردد قناة كراميش 2024 على النايل سات والعرب سات وطريقة تثبيتها بخطوات بسيطة

قناة كراميش من القنوات التى تتمتع بشهرة واسعة، لما تقدمه القناة من محتوى هادف يناسب الأطفال، فهى توفر لهم الأغانى والبرامج الهادفة، التى تسعدهم على التعلم، وتعتمد القناة على الرسوم المتحركة والألوان المريحة التي تجذب الأطفال لمشاهدتها، لذلك يسعى الأباء والأمهات إلى معرفة تردد قناة كراميش، لتستمتع أطفالهم بمشاهداتها، لذلك سوف نوضح لكم فى هذا المقال تردد قناة كراميش الجديد 2024 وكيفية تثبيت القناة على جهازك الخاص.

تردد قناة كراميش الجديد 2024.

يبحث كثير من المشاهدين عن تردد قناة كراميش 2024، لأن قناة كراميش من أهم القنوات الكرتونية، لما تقدمه من برامج وأناشيد للأطفال من أجل تسليتهم، لذلك سوف نعرض عليكم تردد قناة كراميش.

تردد قناة كراميش على القمر الصناعى نايل سات

تردد القناة 11603

معدل الترميز 27500

معامل الاستقطاب رأسى

معامل تصحيح الخطأ3/4

تردد قناة كراميش على القمر الصناعى عرب سات

تردد القناة 11930

معامل الاستقطاب أفقى

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ3/4

كيفية تثبيت تردد قناة كراميش 2024 على جهاز الاستقبال الخاص بك

لكى تستطيع تثبيت قناة كراميش على جهازك عليك اتباع الخطوات البسيطة التالية :