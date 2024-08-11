تويوتا برادو 2024 الشكل الجديد كلياً السعر والوصف مزيج من المتانة والفخامة لافضل سيارات الدفع الرباعي

تواصل تويوتا برادو، واحدة من أبرز سيارات الدفع الرباعي في المملكة العربية السعودية، تحقيق نجاحها بفضل أدائها المتميز، وقوتها المعروفة على مدار السنين، في عام 2024، تقدم تويوتا برادو بتصميم جديد كلياً يجمع بين أحدث التقنيات، والتصميم العصري، مما يعزز من مكانتها في السوق السعودي.

برادو 2024 الشكل الجديد كلياً أداء السيارة المحسن

تأتي تويوتا برادو 2024 في فئة السيارات الفان بوكس، و تتوفر بنوعين من المحركات، كل منهما يقدم أداءً مميزاً:

المحرك البنزين التيربو: بسعة 2.4 لتر، و4 أسطوانات، يولد قوة تصل إلى 267 حصاناً، وعزم دوران يبلغ 430 نيوتن متر، هذا المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات، ويأتي بنظام دفع رباعي، يوفر المحرك كفاءة في استهلاك الوقود بحيث يمكن للسيارة قطع 10.6 كيلومتر لكل لتر.

المحرك الديزل: بسعة 2.8 لتر، و4 أسطوانات، يولد قوة تصل إلى 201 حصان، وعزم دوران يصل إلى 500 نيوتن متر، هذا المحرك أيضاً متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات، ويأتي بنظام دفع رباعي، يحقق هذا المحرك كفاءة في استهلاك الوقود، حيث يمكن للسيارة قطع 14.1 كيلومتر لكل لتر.

اسعار تويوتا برادو 2024

تتوفر تويوتا برادو 2024 في السوق السعودي بخمس فئات مختلفة، بأسعار تتراوح بين ،193,775، و284,625 ريال سعودي، مع إمكانية التمويل.

تصميم برادو 2024 الخارجي

تقدم تويوتا برادو 2024 بتصميم جديد يجمع بين القوة، والأناقة، تشمل تفاصيل التصميم الخارجي:

لتصميم العام: يعكس طابعاً عصريًا، وفخمًا بفضل الخطوط الانسيابية، والتفاصيل البارزة.

الواجهة الأمامية: شبكة تهوية كبيرة، ومصابيح LED دائرية تضيف لمسة من القوة إلى مقدمة السيارة.

المصابيح الخلفية: تصميم أنيق لمصابيح LED.

العجلات: تأتي بعجلات معدنية قياس 18 بوصة.

الميزات الخارجية

المرايا الجانبية: كهربائية مع إشارات انعطاف مدمجة.

مقابض الأبواب: بلون الهيكل.

الجناح الخلفي: رياضي.

السقف: بانورامي أو فتحات سقف حسب الفئة.

مقصورة تويوتا برادو 2024

تتميز المقصورة الداخلية بتصميم عصري، وفخم يضمن راحة جميع الركاب:

التصميم الداخلي : يشمل مواد عالية الجودة مثل الجلد الفاخر، والخشب، والكروم، مع ألوان داخلية متنوعة.

لوحة القيادة : مزودة بشاشة لمس كبيرة، ونظام معلومات، وترفيه متقدم يدعم Apple CarPlay، وAndroid Auto.

المقاعد : مقاعد أمامية قابلة للتعديل في عدة اتجاهات، مع نظام تدليك في بعض الفئات، المقاعد الخلفية يمكن طيها لتوفير مساحة إضافية.

التجهيزات : نظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق، نظام صوتي ممتاز، فتحة سقف بانورامية، إضاءة داخلية LED.

الميزات القياسية

تشمل الفئة القياسية العديد من التجهيزات مثل نظام تثبيت السرعة، فتح السيارة بالريموت، زر تشغيل المحرك، كاميرا خلفية، نظام ملاحة، بلوتوث، ونظام أمان متكامل.