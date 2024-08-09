“تلاوة عطرة للقرآن الكريم” .. استقبل الآن تردد قناة المجد للقرآن الكريم الجديد 2024 على نايل سات

تعتبر قناة المجد للقرآن الكريم واحدة من القنوات الفضائية الشهيرة، والتي تنال نجاح كبير لما تقدمه على مدار اليوم من تقديم تلاوة القرآن الكريم على مدار الليل والنهار بدون توقف، حيث نجحت في حصد نسب مشاهدة تصل الى الملايين في جميع انحاء العالم، وذلك بكونها من القنوات الأساسية لدى المسلمين، ومن خلال هذا المقال نوضح تردد قناة المجد للقرآن الكريم الجديد 2024 بعد التحديث الأخير.

تردد قناة المجد للقرآن الكريم

تحظى شاشة قناة المجد للقرآن الكريم بنجاح كبير واهتمام الملايين من المشاهدين، حيث تختص في تقديم تلاوة عطرة للقرآن الكريم بدون توقف عبر شاشتها المميزة، وذلك من خلال جودة صوت وصورة عالية، حيث تعرض تلاوة القرآن الكريم بصوت أفضل القراء في العالم بشكل عام، كما تهتم بعرض تفسير مميز للقرآن الكريم أثناء العرض كذلك، وقد حرصت القناة على تحديث التردد الخاص بها خلال الفترة الاخيرة لكي يتم تحسين جودة البث الفضائي لجميع المشاهدين في مختلف الدول في العالم وليس في المنطقة العربية فقط.

ضبط تردد قناة المجد الجديد 2024

يمكن متابعة قناة المجد من خلال استقبال ترددها الجديد على القمر الصناعي نايل سات بسهولة، من خلال التردد البيانات التالية:

تردد القناة :11372.

معامل الاستقطاب: الأفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معامل تصحيح الخطأ: 27500.

الجودة: HD.

كما جاء تردد قناة المجد على عرب سات 2024 بعد التحديث الاخير كذلك على النحو التالي: