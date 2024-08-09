” تنسيق المرحلة الأولى 2024 “.. الحد الأدنى للمرحلة الأولى للعلمي علوم ورياضة وأدبي وموعد فتح باب التنسيق

تنسيق المرحلة الأولى 2024، بعد ظهور نتائج الثانوية العامة بدأ البحث يزداد من الطلاب عن تنسيق الثانوية العامة حيث أصابهم القلق حول معرفة نتيجة التنسيق وما تؤول إليه تلك النتيجة، وقد أعلن اليوم مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد عن الحد الأدنى للمرحلة الأولى والتي شهدت ارتفاعات ملحوظة عن العام الماضي، حيث ارتفعت نسبة النجاح عن نسب النجاح في العام السابق لذا سوف نتعرف معا اليوم على تنسيق الحد الأدنى للمرحلة الأولى لعام 2024 في السطور القادمة فتابعونا.

تنسيق المرحلة الأولى 2024

حيث أعلن اليوم مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد عن الحد الأدني للمرحلة الأولى وذلك لكلا من الشعبة العلمية علمي علوم وعلمي رياضة وكذلك الشعبة الأدبية وقد جاء تنسيق المرحلة الأولى 2024 على النحو التالي:

شعبة علمي علوم: تنسيق المرحلة الأولى لشعبة علمي علوم 371 درجة فأكثر حيث جاءت نسبة المرحلة ب 90.48%.

شعبة علمي رياضة: تنسيق المرحلة الأولى للشعبة الهندسية 357 درجة فأكثر حيث جاءت نسبة المرحلة ب 87.07%.

الشعبة الأدبية: تنسيق المرحلة الأولى للشعبة الأدبية 280 درجة فأكثر حيث جاءت نسبة المرحلة ب 68.29%.

موعد بدء تنسيق المرحلة الأولى 2024

أن المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2024 للقبول في الجامعات سوف يفتح بابه أمام الطلاب وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 12/8/2024 وحتى يوم الجمعة الموافق 8/16//2024.

وقد أكد مكتب التنسيق على أن تسجيل الرغبات سيتم الكترونيا من خلال موقع التنسيق كما أنه سوف يكون متاحا التسجيل عبر معامل التنسيق المتاحة بالجامعات الحكومية، والتي سوف تبدأ في فتح بابها من الساعة 9:00 صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا خلال أيام المرحلة الأولى، وسيكون الموقع متاحا على مدار 24 ساعة لتسجيل الرغبات.