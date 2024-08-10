خليك مميز عن الكل.. اقوي واحدث اسماء ماين كرافت جديدة مزخرفة2024

ماين كرافت من الالعاب الالكترونية الاكثر شيوعا التي توفر عدد كبير من المميزات للاعبين حيث أن اللاعب يشكل ملامح الشخصية من الملابس والاسم وغيرها لذلك نجد البحث يزداد عن الحصول على اسم ماين كرافت حيث توجد العديد من الاسماء المختلفة والمزخرفه والاسماء المخيفه التي ترهب اللاعبين فان الاسم يدل على شخصية اللعب وسوف نعرض لكم عدة اسماء مزخرفه وغريبه للعبة ماين كرافت خلال هذا المقال.

اسماء ماين كرافت مزخرفة

يمكن أن تختار اسم مميز للعبة ماين كرافت لتكون متفرد في اللعبة حيث أن ذلك من أحد ما يهتم به الكثير من اللاعبين وتوجد أسماء باللغة العربية او باللغة الانجليزية وسوف نعرض لكم بعض الاسماء المزخرفة التي تكون كالتالي:

آلَوۣآعۣۗہر

آلَمۣۗہنۣۗہتۣۗہصۣۗہر

آلَسۣۗہآحۣۗہقۣۗہ

آلَمۣۗہمۣۗہيۣۗہتۣۗہ

آلَعَےـنٌےـكےـبّےـوُتُےـ

آلَمِےـتُےـمِےـكےـنٌےـحًےـ

آلَقَےـآهےـِرَ.

تغيير الاسم في لعبه ماين كرافت

عند دخول لعبة ماين كرافت وتسجيل بها يمكنك اللعبه من الحصول على اسم يمكن أن تختاره دون التغير باي اسماء كذلك يمكنك ان تغير هذا الاسم ولكن بعد مرور 30 يوم من انشاء حساب ماين كرافت باتباع الخطوات التالية: