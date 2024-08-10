خليك مميز عن الكل.. اقوي واحدث اسماء ماين كرافت جديدة مزخرفة2024

amal khater تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
خليك مميز عن الكل.. اقوي واحدث اسماء ماين كرافت جديدة مزخرفة2024
تحديث ماين كرافت Minecraft الاخير

ماين كرافت من الالعاب الالكترونية الاكثر شيوعا التي توفر عدد كبير من المميزات للاعبين حيث أن اللاعب يشكل ملامح الشخصية من الملابس والاسم وغيرها لذلك نجد البحث يزداد عن الحصول على اسم ماين كرافت حيث توجد العديد من الاسماء المختلفة والمزخرفه والاسماء المخيفه التي ترهب اللاعبين فان الاسم يدل على شخصية اللعب وسوف نعرض لكم عدة اسماء مزخرفه وغريبه للعبة ماين كرافت خلال هذا المقال.

اسماء ماين كرافت مزخرفة

يمكن أن تختار اسم مميز للعبة ماين كرافت لتكون متفرد في اللعبة حيث أن ذلك من أحد ما يهتم به الكثير من اللاعبين وتوجد أسماء باللغة العربية او باللغة الانجليزية وسوف نعرض لكم بعض الاسماء المزخرفة التي تكون كالتالي:

  • آلَوۣآعۣۗہر
  • آلَمۣۗہنۣۗہتۣۗہصۣۗہر
  • آلَسۣۗہآحۣۗہقۣۗہ
  • آلَمۣۗہمۣۗہيۣۗہتۣۗہ
  • آلَعَےـنٌےـكےـبّےـوُتُےـ
  • آلَمِےـتُےـمِےـكےـنٌےـحًےـ
  • آلَقَےـآهےـِرَ.

تغيير الاسم في لعبه ماين كرافت

عند دخول لعبة ماين كرافت وتسجيل بها يمكنك اللعبه من الحصول على اسم يمكن أن تختاره دون التغير باي اسماء كذلك يمكنك ان تغير هذا الاسم ولكن بعد مرور 30 يوم من انشاء حساب ماين كرافت باتباع الخطوات التالية:

  • اضغط على لعبه ماين كرافت ثم اضغط على اعدادات اللعبة واضغط على الملف الشخصي.
  • ثم اضغط على تعديل الاسم وادخل الاسم الجديد ثم اضغط على حفظ.
  • وسوف يتم تغييره بشكل تلقائي.
  • وسوف يظهر لجميع اللاعبين الاسم الجديد الذي ادخلته باللغة العربية او باللغة الانجليزية.
معلومات الكاتب
amal khater

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