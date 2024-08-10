اسم الفائز اليوم.. طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 واربح اسبوعيًا مع الإعلامي مصطفى الآغا

مسابقة الحلم هي من أكثر المسابقات التي عليها بحث كبير، بما توفر العديد من الجوائز المالية الكُبرى، بما جذب انتباه ملايين الأشخاص في الوطن العربي، عبر تقديمها لمثل هذه الجوائز التي تبدأ من 5000 دولار أمريكي إلى مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يتم إعلان اسم الفائز الجديد غدًا السبت الموافق 10 من شهر أغسطس، وفقًا لمواعيد السحب المحددة من قبل البرنامج، وعليه فمن الممكن أن يتم الاشتراك في المسابقة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحم موسم جديد 2024

ولكي تقوم بالاشتراك في مسابقة الحلم، والفوز بالجوائز الكُبرى، وفقًا للأرقام المخصصة لذلك، وهي كما يلي:-

رقم جمهورية مصر العربية “95458، 95450”.

رقم الاشتراك في السعودية عبر رقمي “858888، 313131”.

اشترك من الإمارات “6070”.

رقم المشاركة من دولة الكويت “4141”.

دولة عمان “90434”.

كما يمكنك الاشتراك من دولة الأردن “98880”.

اشترك من دولة سوريا عبر رقم “1555”.

الاشتراك من دولة البحرين عبر رقم “94000”.

دولة الجزائر تكون على رقم “93000”.

الاشتراك من دولة السودان عبر رقم “1559”.

اشترك من تونس على رقم “85988”.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم

وهناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الاشتراك في مسابقة الحلم الموسم الجديد، كما نص على النحو التالي:-

في البداية يتم البحث عن الرقم المخصص لكل بلد.

ليتم إرسال كلمة “حلم” في رسالة نصية عبر رقم الهاتف.

بحيث تأتي إليك رسالة بالترحيب في الاشتراك بمسابقة الحلم.

حتى تأتي إليك العديد من الرسائل للإجابة عليها.

موعد إعلان اسم الفائز في مسابقة الحلم

اليوم السبت الموافق 10 من شهر أغسطس، سيتم الإعلان عن اسم الفائز في مسابقة الحلم، وذلك في إطار أن يحصل على الجائزة المالية المقدمة له، وهي تُقدر بنحو 5000 دولار أمريكي، وسيتم الإعلان عليه في بث مباشر، مع ذكر أسمه رباعي، والسؤال عن أبرز ما سيقوم به بهذه الجائزة الكبرى المقدمة إليه.