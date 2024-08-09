ضحك طفلك وابسطه.. تردد قناة وناسة الجديد Wanasah على القمر الصناعي بجودة هائلة

في عالم الأطفال والكرتون، تظهر العديد من القنوات المميزة التي تقدم محتوى طفولي وكرتوني يمكن لجميع الأطفال مشاهدتها على مدار اليوم، حتى أن القناة الفضائية متخصصة في نقل العديد من البرامج الكرتونية والأفلام التي تشغل بال ملايين المتابعين من الصغار، لتكون محض أنظار المشاهدين في الدول العربية، وعليه سنتعرف على أبرز المعلومات الخاصة باستقبال القناة.

استقبال قناة وناسة 2024

يمكنك تنزيل قناة ماجد أطفال المميزة، ومشاهدة المحتوى الترفيهي والتعليمي التي يبحث عنه العديد من الأطفال بالدول العربية، ومتابعة الأغاني الشيقة على مدار اليوم، وفقًا للبيانات المنصوص عليها كما يلي:-

استقبل وناسة الجديد “النايل سات”.

نزل وناسة الجديد على تردد “11470”.

استقطاب وناسة أطفال “عمودي”.

بينما معامل الترميز لقناة وناسة الجديد “27500”.

بالإضافة إلى أن معامل تصحيح الخطأ وناسة “5/6”.

تنزيل قناة وناسة Wanasah 2024

ولكي تقوم بمشاهدة كل ما هو مميز وحصري في عالم الطفل والكرتون، فعليك اتباع المعلومات التي نصت على النحو التالي:-

تردد وناسة الجديد يكون “11270”.

القمر الصناعي وناسة الجديد فهو “العرب سات”.

حتى أن معامل الترميز قناة وناسة الجديد يكون “27500”.

استقبل وناسة على معامل تصحيح الخطأ ” ¾”.

نبذة عن قناة وناسة أطفال

أنطلق البث الأول من قناة وناسة خلال عام 2007، وصاحب هذه القناة هو المطرب السعودي، راشد الماجد، تمكن في فترة وجيزة من جعل القناة تأخذ شهرة كبيرة وملائمة بين ملايين المتابعين والأطفال في مختلف الدول العربية، وأصبح من السهل استقبال القناة على الأقمار الصناعية بدون اشتراك كونها مجانية.