ضحك وفرحة في كل مكان.. نزل قناة ماجد الجديد 2024

تعتبر قناة ماجد أطفال، من أكثر القنوات الفضائية التي لاقت قبولاً كبيرًا في العديد من الدول العربية، وأصبحت هي الأشهر على الإطلاق في تقديمها لمحتوى طفولي من عمر 5 إلى 12 عامًا، مع إذاعتها العديد من البرامج الكرتونية والأفلام والمسلسلات الطفولية التي يتم تقديمها على مدار اليوم، وعليه سنتعرف معًا على أبرز المعلومات الخاصة بالقناة، بحيث يتم استقبالها.

نزل تردد قناة ماجد 2024

لكي تستمتع بك ما هو جديد ومميز في عالم الأطفال والكرتون، والمتمثلة في سلسلة جديدة من الأطفال الكرتونية، وذلك بإتباع المعلومات الأتية:-

التردد الأول للقناة “11411”.

التردد الثاني للقناة “12467”.

معامل الترميز قناة ماجد “27500”.

استقطاب قناة ماجد “عمودي”.

بينما معامل تصحيح الخطأ لقناة ماجد فهو “3/4”.

القمر الصناعي قناة ماجد “النايل سات”.

استقبل تردد قناة ماجد 2024 الجديد

قناة ماجد أطفال، هي من أكثر القنوات التي برزت في الفترة الأخيرة، عبر تقديمها إلى المحتوى الطفولي والكرتوني، والبرامج والمسلسلات المفضلة والممتعة، وفقًا للبيانات التي جاءت كما يلي:-

التردد الجديد لقناة ماجد أطفال يكون “11804”.

بينما القمر الصناعي لقناة ماجد الجديد “العرب سات”.

هذا وأن معامل الترميز ماجد “27500”.

استقطاب قناة ماجد أطفال يكون “عمودي”.

معامل تصحيح الخطأ لقناة ماجد أطفال “3/4”.

ضبط تردد قناة ماجد الجديد

هناك بعض المعلومات الخاصة باستقبال قناة ماجد أطفال الجديد، كما في الخطوات التالية:-