نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2024 برقم الجلوس فى الاقسام ( علمى . أدبى . دينى ) ومتى موعد الدور الثانى بعد نجاح 48.43% فقط من الطلاب

s.m تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2024 برقم الجلوس فى الاقسام ( علمى . أدبى . دينى ) ومتى موعد الدور الثانى بعد نجاح 48.43% فقط من الطلاب

أعلنت وزارة التعليم فى ليبيا عن صدور نتائج الثانوية العامة فى مختلف المحافظات فى ليبيا وذلك وفقأ لما تم التصريح به من قبل وزارة التعليم فى حكومة الوحدة الليبية على مستوى القسم العلمى والادبى والدينى ويستطيع الطلاب معرفة نتائجهم من خلال الخطوات التى سوف نشرحها وذلك بعد الاعلان عن اعتماد النتائج من قبل الوزارة والتى وصلت نسب النجاح فيها الى 48.43 % وتعتبر النتائج من اهم الامور التى يرغب فى معرفتها الطلاب من أجل الاستعداد للمراحل القادمة من الدراسة.

نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2024

متى الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة في ليبيا 2024.

ومن جانبه صرح وزير التعليم فى ليبيا أن هناك ما يصل الى 59 الف طالب قد راسبو فى الدور الاول ويحق لهم الدخول فى الدور الثانى حيث يشمل الطلاب الذين راسبو فى 3 مواد أو اكثر ومن المحدد أن يكون موعد امتحانات الدور الثاني في 27 أغسطس الجاري، مشدداً على أهمية بذل المزيد من الجهد والتركيز في المواد التي رسبوا فيها من أجل النجاح وتغطى الامتحانات بكل سهولة ويسر .

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s.m

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