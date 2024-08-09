نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2024 برقم الجلوس فى الاقسام ( علمى . أدبى . دينى ) ومتى موعد الدور الثانى بعد نجاح 48.43% فقط من الطلاب

أعلنت وزارة التعليم فى ليبيا عن صدور نتائج الثانوية العامة فى مختلف المحافظات فى ليبيا وذلك وفقأ لما تم التصريح به من قبل وزارة التعليم فى حكومة الوحدة الليبية على مستوى القسم العلمى والادبى والدينى ويستطيع الطلاب معرفة نتائجهم من خلال الخطوات التى سوف نشرحها وذلك بعد الاعلان عن اعتماد النتائج من قبل الوزارة والتى وصلت نسب النجاح فيها الى 48.43 % وتعتبر النتائج من اهم الامور التى يرغب فى معرفتها الطلاب من أجل الاستعداد للمراحل القادمة من الدراسة.

نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2024

أعلنت حكومة الوحدة فى ليبيا وذلك من خلال مركز الامتحانات الوطنى الليبى عن رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة فى ليبيا عن ظهور نتائج الثانوية العامة وذلك عبر رابط مخصص لذلك وسوف نعمل على شرح تفاصيل الاستعلام عن النتائج.

تسجيل الدخول رابط نتيجة الثانوية العامة في ليبيا 2024

أكتب رقم الجلوس.

أكتب رقم القيد.

الضغط على عرض الدرجات.

ستظهر لك نتيجتك في الثانوية العامة في ليبيا

متى الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة في ليبيا 2024.

ومن جانبه صرح وزير التعليم فى ليبيا أن هناك ما يصل الى 59 الف طالب قد راسبو فى الدور الاول ويحق لهم الدخول فى الدور الثانى حيث يشمل الطلاب الذين راسبو فى 3 مواد أو اكثر ومن المحدد أن يكون موعد امتحانات الدور الثاني في 27 أغسطس الجاري، مشدداً على أهمية بذل المزيد من الجهد والتركيز في المواد التي رسبوا فيها من أجل النجاح وتغطى الامتحانات بكل سهولة ويسر .