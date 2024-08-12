أغاني لولو “يا غنامتي ماء ماء” تردد قناة وناسة بيبي 2024 الجديد على النايل سات والعرب سات Wanasah Tv

يمتلك قناة وناسة كلٍ من الفنان راشد الماجد، ومركز تلفاز الشرق الأوسط MBC، وبالبحثِ حول تردد قناة وناسة بيبي الجديد تبين أنها من أكثر القنوات التي تعمل على تنمية مهارات الاطفال الذهنية والفكرية، عبر استخدامها كأداة تعليمية وترفيهية للأطفال، ذلك من خلال بث المحتوى الجيد ذو القيمة ذات الأثر الإيجابي بالمجتمع، إذ تسعى جاهدة للحفاظ على وتيرة نجاحها، ولذلك فيسعى جميع أولياء الأمور إلى تنزيل التردد الجديد لها.

تردد قناة وناسة بيبي

إن تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2024 عبر النايل سات والعرب سات يتمثل في الجدول التالي:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ جودة القناة النايل سات 11430 عمودي V 27500 5/6 SD العرب سات 11270 أفقي h 27500 3/4 HD

ضبط تردد قناة وناسة بيبي

يمكن ضبط تردد قناة وناسة بيبي من خلال اتباع ما يلي من خطوات:

النقر على زر “القائمة أو MENU” الموجود بجهاز التحكم “الريموت”.

الانتقال إلى “إعدادات التركيب”.

احتيار قائمة الترددات.

اختيار خدمة “إضافة تردد يدوي”.

اختيار القمر الصناعي.

كتابة التردد.

اختيار معدل الاستقطاب.

اختيار معدل الترميز.

احتيار معامل الخطأ

النقر على أيقونة “بحث”.

متى يتم اكتمال البحث نسبة 100% يجب النقر على أيقونة “حفظ”.

أغاني قناة وناسة بيبي

عبر تردد قناة وناسة بيبي يمكن تنزيل تلك القناة التي تعد الأكثر شهرة بين العديد من قنوات الأطفال لعام 2024، ومن أشهر تلك الأغاني، ما يلي:

نامي يا لولو.

أغنية لولو وماما.

أغنية وناسة وناسة.

يا ثعلب يا حرامي.

ها هيه النوارة.

شو صار عند الدكتور مع لولو.

زغ زغ زغتها لولو.

لولو صارت شرطية.

شيكا وشيكو – الشرطة.

لوليات صغار.

ليكا أختي الغيورة.

شو بيقولوا الحيوانات يا لولو.

زغ زغ زغتها لولو.

القطة كيوت.

مميزات قناة وناسة بيبي